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Война и искусство: в сети рассказали о талантливом бойце на Донбассе

STYLERЖизнь    28.09.2019 - 22:46
Война и искусство: в сети рассказали о талантливом бойце на Донбассе
Фото: Военный Дикий Мичман рисует на стенах (facebook.com/backandalive)

В сети рассказали о талантливом военном, который уже прославился на Донбассе

Украинский военный с позывным Дикий Мичман никогда не учился в художественном ВУЗе, но его желание делать этот мир лучше преобладает над неумением. Пехотинец с удовольствием разрисовывает стены в легендарной промзоне Авдеевки. На своих "картинах" военный изобразил известного украинского поэта Тараса Шевченко, а на новых работах можно увидеть яркие изображения герба, танков. Для своих художеств боец выбирает разрушенные боевиками дома. Об этом написали на странице Повернись живим в Facebook.

"Когда война сходится с искусством. Пехотинец с позывным Дикий Мичман никогда не учился на художника, но именно его руки уже не первую ротацию разрисовывают легендарную Авдеевскую промзону. В прошлом году военный изобразил здесь воинствующего Тараса Шевченко, а сейчас - расписывает изуродованные вражеской артиллерией дома", - написали на странице.

Война и искусство: в сети рассказали о талантливом бойце на ДонбассеВойна и искусство: в сети рассказали о талантливом бойце на ДонбассеФото: Дикий Мичман разрисовывает стены Авдеевской промзоны (450.ua)

В комментариях люди благодарят бойца за искусство.

  • Пошвидше творити вже в мирному житті і вдома! Дякую Вам! Бережи Вас, Боже!
  • Ви найкращі !!! Дякуємо Вам.
  • Дуже гарно! Молодець!
  • Дякую!

Война и искусство: в сети рассказали о талантливом бойце на ДонбассеСкриншот комментариев (facebook.com/backandalive)

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