Війна і мистецтво: у мережі розповіли про талановитого бійця на Донбасі

Фото: Військовий Дикий Мічман малює на стінах (facebook.com/backandalive)

У мережі розповіли про талановитого військового, який вже прославився на Донбасі

Український військовий з позивним Дикий Мічман ніколи не вчився в художньому Вузі, але його бажання робити цей світ краще переважає над невмінням. Піхотинець із задоволенням розмальовує стіни в легендарній промзоні Авдіївки. На своїх "картинах" військовий зобразив відомого українського поета Тараса Шевченка, а на нових роботах можна побачити яскраві зображення герба, танків. Для своїх мистецтв боєць вибирає зруйновані бойовиками будинки. Про це написали на сторінці Повернись живим в Facebook.

"Коли війна сходиться з мистецтвом. Піхотинець з позивним Дикий Мічман ніколи не вчився на художника, але саме його руки вже не першу ротацію розмальовують легендарну Авдіївську промзону. У минулому році військовий зобразив тут войовничого Тараса Шевченка, а зараз - розписує понівечені ворожою артилерією будинки", - написали на сторінці.

Фото: Дикий Мічман розмальовує стіни Авдіївської промзони (450.ua)

В коментарях люди дякують бійцю за мистецтво.

Пошвидше творити вже в мирному житті і вдома! Дякую Вам! Бережи Вас, Боже!

Ви найкращі !!! Дякуємо Вам.

Дуже гарно! Молодець!

Дякую!

Скріншот коментарів (facebook.com/backandalive)