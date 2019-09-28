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Війна і мистецтво: у мережі розповіли про талановитого бійця на Донбасі

STYLERЖиття    28.09.2019 - 22:46
Війна і мистецтво: у мережі розповіли про талановитого бійця на Донбасі
Фото: Військовий Дикий Мічман малює на стінах (facebook.com/backandalive)

У мережі розповіли про талановитого військового, який вже прославився на Донбасі

Український військовий з позивним Дикий Мічман ніколи не вчився в художньому Вузі, але його бажання робити цей світ краще переважає над невмінням. Піхотинець із задоволенням розмальовує стіни в легендарній промзоні Авдіївки. На своїх "картинах" військовий зобразив відомого українського поета Тараса Шевченка, а на нових роботах можна побачити яскраві зображення герба, танків. Для своїх мистецтв боєць вибирає зруйновані бойовиками будинки. Про це написали на сторінці Повернись живим в Facebook.

"Коли війна сходиться з мистецтвом. Піхотинець з позивним Дикий Мічман ніколи не вчився на художника, але саме його руки вже не першу ротацію розмальовують легендарну Авдіївську промзону. У минулому році військовий зобразив тут войовничого Тараса Шевченка, а зараз - розписує понівечені ворожою артилерією будинки", - написали на сторінці.

Війна і мистецтво: у мережі розповіли про талановитого бійця на ДонбасіВійна і мистецтво: у мережі розповіли про талановитого бійця на ДонбасіФото: Дикий Мічман розмальовує стіни Авдіївської промзони (450.ua)

В коментарях люди дякують бійцю за мистецтво.

  • Пошвидше творити вже в мирному житті і вдома! Дякую Вам! Бережи Вас, Боже!
  • Ви найкращі !!! Дякуємо Вам.
  • Дуже гарно! Молодець!
  • Дякую!

Війна і мистецтво: у мережі розповіли про талановитого бійця на ДонбасіСкріншот коментарів (facebook.com/backandalive)

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