Война глазами офицера Катерины: история девушки, которая пять лет пробивалась в ВСУ и ей это удалось

Катерина - офицер 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. Бригада выполняет боевые задачи в ходе российско-украинской войны, начиная с 2014 года.

Девушка отправилась сюда через пять дней после подписания контракта. Однако, в военкомате ее желание служить удовлетворили не с первого раза. За 5 лет девушка совершила более 10 попыток попасть "хоть на какую-то" должность в ВСУ и обрела успех.

"И все же - я здесь, где мне максимально комфортно - в боевой бригаде", - отмечает офицер.

Девушка рассказывает, что решение поехать на фронт принимала осмысленно.

"Люди должны иметь право жить по своим законам, свободно выбирать власть, свободно определять каждый свой следующий шаг", - убеждена Екатерина.

"Украина везде одинаковая. Это родная земля, наша. Все равно дома лучше, потому что там все родное. Но это тоже наша земля, здесь тоже наши люди, украинцы, к которым пришли псведоосвободители", - говорит девушка про временно оккупированный Донбасс.

Екатерина гордится тем, что очень многие украинцы пришли защищать украинскую землю еще до мобилизации, до 24 февраля, по собственному желанию.

Сейчас в Вооруженных Силах Украины проходят службу 31757 женщин, что составляет 15,6% от общего количества военнослужащих.

Это один из самых высоких показателей количества женщин, которые служат в армии, в соотношении к общей численности Вооруженных Сил по сравнению со многими армиями мира.