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Війна очима офіцерки Катерини: історія дівчини, яка п'ять років пробивалася в ЗСУ і їй це вдалося

Скріншот: Війна очима офіцерки Катерини
Автор: Світлана Мащенко

Дівчина на ім'я Катерина вирішила стати військовою на другому курсі університету. Вона протягом п'яти років намагалася здобути посаду в ЗСУ і це їй вдалося. Тепер дівчина вже дев'ять місяців служить на Донбасі.

Про це говориться в сюжеті програми Український свідок.

Катерина - офіцерка 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького. Бригада виконує бойові завдання в ході російсько-української війни, починаючи з 2014 року.

Дівчина вирушила сюди через п'ять днів після підписання контракту. Проте, у військкоматі її бажання служити задовольнили не з першого разу. За 5 років дівчина здійснила понад 10 спроб потрапити "хоч на якусь" посаду до ЗСУ і здобула успіх.

"І все ж - я тут, де мені максимально комфортно - в бойовій бригаді", - зазначає офіцерка.

Дівчина розповідає, що рішення поїхати на фронт приймала осмислено.

"Люди повинні мати право жити за своїми законами, вільно обирати владу, вільно визначати кожен свій наступний крок", - переконана Катерина.

"Україна всюди однакова. Це рідна земля, наша. Все одно вдома краще, тому що там все рідне. Але це теж наша земля, тут теж наші люди, українці, до яких прийшли псведовизволителі", - говорить дівчина про тимчасово окупований Донбас.

Катерина пишається тим, що дуже багато українців прийшли боронити українську землю ще до мобілізації, до 24 лютого, за власним бажанням.

Наразі у Збройних Силах України проходить службу 31757 жінок, що складає 15,6% від загальної кількості військовослужбовців.

Це один із найвищих показників кількості жінок, які служать у війську, у співвідношенні до загальної чисельності Збройних Сил у порівнянні з багатьма арміями світу.

Раніше ми писали про військову ЗСУ Кіру Нечай, яка служить в батальйоні "Госпітальєри".

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