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Смотрите мощные фото украинки Киры, которая в рядах ВСУ защищает нашу землю

Новина українською →
Понедельник 18 апреля 2022 16:10
Смотрите мощные фото украинки Киры, которая в рядах ВСУ защищает нашу землю Фото: Военная ВСУ Кира Нечай (twitter.com/NadiykaBlomqvi1)
Автор: Светлана Мащенко

В рядах украинских защитников служит много девушек, которые показывают настоящее мужество, стойкость, выносливость. Одна из таких - Кира Нечай, она является частью команды Госпитальеров.

Что известно о девушке, ее фото - смотрите ниже в материале Styler.

"Это моя подруга Кира. Мы познакомились во время стажировки в парламенте, а тогда много раз встречались на движах, путешествовали, учились, пили вино.

Сегодня она защищает Украину в составе Госпитальеров. А я, как могу, помогаю ей в тылу. Это - Кира здорового человека", - написала о ней подруга.

Так выглядит девушка сейчас:

Смотрите мощные фото украинки Киры, которая в рядах ВСУ защищает нашу землюСмотрите мощные фото украинки Киры, которая в рядах ВСУ защищает нашу землюСмотрите мощные фото украинки Киры, которая в рядах ВСУ защищает нашу землюСмотрите мощные фото украинки Киры, которая в рядах ВСУ защищает нашу землю

Фото: twitter.com

Кира работала в Комитете ВР по вопросам противодействия и предотвращения коррупции, была менеджером проектов в Центре демократии и верховенства права.

Она увлекалась альпинизмом, пешим туризмом, стрельбой, ориентацией на местности. Теперь Кира защищает нашу землю от российского оккупанта.

А вот так она выглядела до того, как нас пришли "освобождать":

Смотрите мощные фото украинки Киры, которая в рядах ВСУ защищает нашу землюСмотрите мощные фото украинки Киры, которая в рядах ВСУ защищает нашу землюСмотрите мощные фото украинки Киры, которая в рядах ВСУ защищает нашу землюСмотрите мощные фото украинки Киры, которая в рядах ВСУ защищает нашу землюСмотрите мощные фото украинки Киры, которая в рядах ВСУ защищает нашу землюСмотрите мощные фото украинки Киры, которая в рядах ВСУ защищает нашу землюСмотрите мощные фото украинки Киры, которая в рядах ВСУ защищает нашу землюСмотрите мощные фото украинки Киры, которая в рядах ВСУ защищает нашу землю

Фото: facebook.com/knechaj

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