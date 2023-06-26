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Воїни ЗСУ показали контрнаступ на надважливому Вугледарському напрямку: потужне відео

ЗСУ знищують окупантів на Вугледарському напрямку (колаж: Styler/Український Свідок)
Автор: Людмила Жукова

Вугледарський напрямок - важливий для контрнаступу: по-перше, це великий транспортний вузол, а по-друге, це напрямок на Маріуполь.

Журналісти проєкту "Український Свідок" показали, як артилеристи та піхотинці ЗСУ працюють по позиціях росіян, відстань до яких подекуди кілометр.

Як видно на потужних кадрах, військові озброєні причіпною гаубицею Д-30 калібру 122-мм. Вона була створена в СРСР ще наприкінці 1950-их років. Ця гаубиця є однією з наймасовіших артсистем післявоєнного періоду - може відпрацьовувати по будівлях, піхоті та техніці ворога на відстані до 14 км.

ЗСУ знищують окупантів з гаубиці Д-30 (кадр з відео / Український Свідок)

Піхота може викликати підмогу арти у будь-який момент дня та ночі. За словами гармашів, не так давно вони знищили російську РСЗВ “Град” і прямим попаданням влучили у командно-спостережний пункт окупантів.

Через декілька митей після нашого пострілу з гармати, росіяни відкрили вогонь у відповідь, але, на щастя, ніхто не постраждав. До слова, позиції наших захисників до шести разів на день атакують з повітря й російські гелікоптери.

“Коли починається обстріл, який загрожує нашому життю, то ми звертаємось по допомогу до артилерії”, - каже військовослужбовець Андрій.

Також піхотинці показали вітчизняне ноу-хау - дистанційну турель. Її розробила одна з львівських IT-компаній. Така установка, у порівнянні зі звичайною, - більш безпечна, адже кулеметник під час пострілу може бути у бліндажі та вести звідти спостереження.


Як ми раніше писали, українські військові показали, як працює САУ Paladin по позиціях окупантів.

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