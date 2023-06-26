Воїни ЗСУ показали контрнаступ на надважливому Вугледарському напрямку: потужне відео

Як видно на потужних кадрах, військові озброєні причіпною гаубицею Д-30 калібру 122-мм. Вона була створена в СРСР ще наприкінці 1950-их років. Ця гаубиця є однією з наймасовіших артсистем післявоєнного періоду - може відпрацьовувати по будівлях, піхоті та техніці ворога на відстані до 14 км.

ЗСУ знищують окупантів з гаубиці Д-30 (кадр з відео / Український Свідок)

Піхота може викликати підмогу арти у будь-який момент дня та ночі. За словами гармашів, не так давно вони знищили російську РСЗВ “Град” і прямим попаданням влучили у командно-спостережний пункт окупантів.

Через декілька митей після нашого пострілу з гармати, росіяни відкрили вогонь у відповідь, але, на щастя, ніхто не постраждав. До слова, позиції наших захисників до шести разів на день атакують з повітря й російські гелікоптери.

“Коли починається обстріл, який загрожує нашому життю, то ми звертаємось по допомогу до артилерії”, - каже військовослужбовець Андрій.

Також піхотинці показали вітчизняне ноу-хау - дистанційну турель. Її розробила одна з львівських IT-компаній. Така установка, у порівнянні зі звичайною, - більш безпечна, адже кулеметник під час пострілу може бути у бліндажі та вести звідти спостереження.



