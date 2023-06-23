Українські військові показали, як працює САУ Paladin по позиціях окупантів (відео)
Українські військові показали, як американська самохідна артилерійська установка (САУ) М109 Paladin допомагає знищувати техніку та живу силу окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 47-ї Бригади "Магура".
Як каже один з військових, зазвичай від цілевказання до першого пострілу проходить 4 хвилини, але це в ідеальних умовах.
"Якщо на максимальних зарядах, то тут прямо штукатурка сиплеться. Розриви гарні, особливо, якщо там більш "жирний" снаряд зарядити, взагалі красиво виходить. Як воно прилітає", - розповів він.
Для довідки
САУ Paladin є стандартною САУ військ США. Для її створення знадобилося 7 років - з 1953 до 1960 року. Ця артилерійська установка постійно модернізувалась і навіть ліцензійно вироблялась у 1990-х роках у Південній Кореї. Вперше M109 була використана в бою у В'єтнамській війні. Крім США представлена на озброєнні країн НАТО.
Що стосується технічних характеристик, то ця САУ має гусеничне шасі з вежею, що обертається. Корпус і вежа виконані з катаної алюмінієвої броні і дозволяють захищатися від вогню стрілецької зброї та осколків снарядів. Вона також обладнана приладами нічного бачення. Екіпаж складається із 6 осіб.
Нагадаємо, ще в лютому стало відомо, що українські військові завершили навчання на САУ Paladin. У березні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також показав відео роботи Paladin.
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