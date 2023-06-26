Воины ВСУ показали контрнаступление на сверхважном Угледарском направлении: мощное видео

Как видно на мощных кадрах, военные вооружены прицепной гаубицей Д-30 калибра 122 мм. Она была создана в СССР еще в конце 1950-х годов. Эта гаубица является одной из самых массовых артсистем послевоенного периода – может отрабатывать по зданиям, пехоте и технике врага на расстоянии до 14 км.

ВСУ уничтожают окупантов из гаубицы Д-30 (кадр с видео /Український Свідок)

Пехота может вызвать подмогу арты в любой момент дня и ночи. По словам артиллеристов, недавно они уничтожили российскую РСЗО "Град" и прямым попаданием попали в командно-наблюдательный пункт оккупантов.

Через несколько мгновений после нашего выстрела из пушки, россияне открыли ответный огонь, но, к счастью, никто не пострадал. К слову, позиции наших защитников до шести раз в день атакуют с воздуха и российские вертолеты.

"Когда начинается обстрел, который угрожает нашей жизни, мы обращаемся за помощью к артиллерии", - говорит военнослужащий Андрей.

Также пехотинцы показали отечественное ноу-хау – дистанционную турель. Ее разработала одна из львовских IT-компаний. Такая установка, по сравнению с обычной, более безопасна, ведь пулеметчик во время выстрела может быть в блиндаже и вести оттуда наблюдение.