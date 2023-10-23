Воїн ЗСУ довів усіх до сліз виступом на "Голос країни". Йому пророкують перемогу (відео)

Як виступив Юрій Городецький

Військовий вийшов на сцену у формі та виконав пісню "Браття-українці". Городецький емоційно співав про Батьківщину. Глядачі у залі та зіркові тренери не могли стримати емоцій.

Однією з перших почала плакати Дорофєєва. Вона не могла зупинити сльози навіть після того, як військовий закінчив співати. А його промова після виступу викликала ще більше емоцій.

Дорофєєва почала плакати під час виступу військового (скріншот)

Що зі сцени сказав Городецький

Після виступу військового Дорофєєва сказала, що ця пісня була "сповіддю" для Городецького. У відповідь на це військовий заявив, що хотів би звернутися до українців.

"Я хочу, щоб всі пам'ятали, що війна в нашій країні йде не півтора року війна, вже триває цілих дев'ять років. Я хочу просто процитувати свого покійного командира, полковника Віталія Гуляєва. Він сказав так: наша місія зараз надавати їм по зубах так, щоб вони більше ніколи в житті навіть і не думали зазіхнути на нашу землю", - розповів військовий.

Городецький на шоу "Голос країни" (скріншот)

У коментарях користувачі пишуть, що саме Городецький має перемогти на шоу. Глядачі вважають, що військовий став найкращим учасником, адже він нагадує усьому світу, що в Україні триває війна.