Голос країни 13: учасниця здивувала суддів своїм вокалом та довела до мурашок глядачів

У 13 сезоні популярного шоу Голос країни у "крос-батлі" змагалися учасники команд Івана Клименка та Наді Дорофєєвої. Від команди Дорофєєвої на сцені з'явилася Майрамік Авоям та заспівала на сцені відомий німецький хіт In deinen Armen співачки Ayliva.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на останній випуск шоу на YouTube-каналі.

Як виступила співачка

Виконавиця просто приголомшила емоційним та чуттєвим виступом, а її вокал нікого не залишив байдужим.

"Сьогодні прозвучала пісня, яку в Україні ще не знають, але це потужний німецький хіт. У мене було відчуття, що я зараз дивлюсь номер переможця "Євробачення". Для мене дуже важливо цього європейського сезону показувати і локальні пісні. Це така наша подяка . Європі за підтримку України", - розповіла про артистку Дорофєєва.

Конкуренткою Майрамік Авоям у "крос-батлах" стала Вероніка Коваленко. Учасниця заспівала хіт співачки KOLA –-"Біля серця". Але глядачі проголосували за Майрамік, і вона пройшла у фінал проекту з відривом лише у два бали.

У коментарях до відео українці висловили своє кохання Майрамік.