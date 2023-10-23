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Голос країни 13: учасниця здивувала суддів своїм вокалом та довела до мурашок глядачів

Понеділок 23 жовтня 2023 08:34
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Голос країни 13: учасниця здивувала суддів своїм вокалом та довела до мурашок глядачів Майрамік Авоям вразила виконанням пісні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У 13 сезоні популярного шоу Голос країни у "крос-батлі" змагалися учасники команд Івана Клименка та Наді Дорофєєвої. Від команди Дорофєєвої на сцені з'явилася Майрамік Авоям та заспівала на сцені відомий німецький хіт In deinen Armen співачки Ayliva.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на останній випуск шоу на YouTube-каналі.

Як виступила співачка

Виконавиця просто приголомшила емоційним та чуттєвим виступом, а її вокал нікого не залишив байдужим.

"Сьогодні прозвучала пісня, яку в Україні ще не знають, але це потужний німецький хіт. У мене було відчуття, що я зараз дивлюсь номер переможця "Євробачення". Для мене дуже важливо цього європейського сезону показувати і локальні пісні. Це така наша подяка . Європі за підтримку України", - розповіла про артистку Дорофєєва.

Конкуренткою Майрамік Авоям у "крос-батлах" стала Вероніка Коваленко. Учасниця заспівала хіт співачки KOLA –-"Біля серця". Але глядачі проголосували за Майрамік, і вона пройшла у фінал проекту з відривом лише у два бали.

У коментарях до відео українці висловили своє кохання Майрамік.

  • Напевно, найбільша цінність артиста в тому, коли він співає незнайомою мовою, але достукується до серця слухача. Майрамік співає душею.
  • Майрамік, дуже круто. Її Кудрі мене підкорили. Буду вболівати за неї. А серце за Вероніку, щоб в неї все вдалося в подальшому житті.
  • Невероятное выступление Майрамик!
  • Майрамік просто покорила серце, нічого додати) До глибини душі.
  • Дівчата настільки сильні, що я дуже раділа, що Майрамік пройшла і дуже засмучена за програш Вероніки..Ну для мене вона мала бути в фіналі і мені так сумно за неї...

Як ми раніше писали, на "Голос країни 13" виступив самий співаючий боєць ЗСУ з українкою та словаком.

Нещодавно ми розповідали, що на "Голосі країни 13" дует підлітків із піснею з "Дуже дивних справ" торкнувся мурашок.

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Голос країни