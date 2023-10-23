Воин ВСУ довел всех до слез выступлением на "Голос країни". Ему прочат победу (видео)

Как выступил Юрий Городецкий

Военный вышел на сцену в форме и исполнил песню "Браття-українці". Городецкий эмоционально пел о Родине. Зрители в зале и звездные тренеры не могли сдержать эмоции.

Одной из первых начала плакать Дорофеева. Она не могла остановить слезы даже после того, как военный закончил петь. Его речь после выступления вызвала еще больше эмоций.

Дорофеева начала плакать во время выступления военного (скриншот)

Что со сцены сказал Городецкий

После выступления военного Дорофеева сказала, что эта песня была "исповедью" для Городецкого. В ответ на это военный заявил, что хотел бы обратиться к украинцам.

"Я хочу, чтобы все помнили, что война в нашей стране идет не полтора года, уже длится целых девять лет. Я хочу просто процитировать своего покойного командира, полковника Виталия Гуляева. Он сказал так: наша миссия сейчас дать им по зубам так, чтобы они больше никогда в жизни даже и не думали посягнуть на нашу землю", - рассказал военный.

Городецкий на шоу "Голос країни" (скриншот)

В комментариях пользователи пишут, что Городецкий должен победить на шоу. Зрители считают, что военный стал лучшим участником, ведь он напоминает всему миру, что в Украине идет война.