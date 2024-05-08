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"Вовком на мене дивилися": Оля Цибульська пригадала останній концерт у Мар'їнці після початку війни

Оля Цибульська (фото: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Мар'їнка - це прифронтове місто в Донецькій області. З 2014 року за нього було кілька боїв. У лютому 2023 року у мережі з'явилися світлини вщент знищеного міста російськими окупантами.

В інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) співачка Оля Цибульська розповіла про свій концерт у Мар'їнці.

За час своєї кар'єри на сцені Оля Цибульська їздить з виступами в різні міста та селища. За її словами, важливо говорити з людьми та співати українською так, щоб вони хотіли повторювати.

Як приклад вона згадує свій концерт у Мар'їнці на Донеччині.

"Я виступала в будинку культури, прийшли різні люди, які на мене вовком спочатку дивилися. Я відчуваю цей холод в певний момент, коли зал не реагував ніяк. Потім до мене підходили жінки й казали: "Якби нам отак говорили про Україну, отак пояснювали про українську культуру раніше, тут би можливо цього не було", - пригадує артистка.

Тож вона переконана, що для переходу на українську мову потрібно використовувати не примус, а хороший приклад.

 

 

Чи їздить Цибульська зараз на передову

Оля Цибульська часто відвідує військові частини, проте на "нуль" не їде, оскільки її син Нестор у такі моменти дуже нервує.

"Він почав казати що, думає про те, що було б, якби мене не стало. І я бачу його емоційну реакцію. Я йому пояснюю, що загалом треба вчитися жити без мами, і чим старшим чоловіком ти будеш ставати, тим краще треба, щоб в тебе була ця навичка, але я бачу як його це хвилює", - пояснює співачка.

Тому наразі обирає виконувати свій обов’язок і допомагати не перебуваючи на самому "нулі", поки в цьому немає крайньої потреби.

 

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Мар'їнкаОля Цибульська