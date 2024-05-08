"Волком на меня смотрели": Оля Цыбульская вспомнила последний концерт в Марьинке после начала войны

За время своей карьеры на сцене Оля Цыбульская ездит с выступлениями в разные города и селения. По ее словам, важно говорить с людьми и петь на украинском так, чтобы они хотели повторять.

В качестве примера она вспоминает свой концерт в Марьинке Донецкой области.

"Я выступала в доме культуры, пришли разные люди, которые на меня волком сначала смотрели. Я чувствую этот холод в определенный момент, когда зал не реагировал никак. Потом ко мне подходили женщины и говорили: "Если бы нам так говорили об Украине, так объясняли об украинской культуре раньше, здесь возможно этого не было бы", - вспоминает артистка.

Поэтому она уверена, что для перехода на украинский язык нужно использовать не принуждение, а хороший пример.

Ездит ли Цыбульская сейчас на передовую

Оля Цыбульская часто навещает воинские части, однако на "ноль" не едет, поскольку ее сын Нестор в такие моменты очень нервничает.

"Он начал говорить что, думает о том, что было бы, если бы меня не стало. И я вижу его эмоциональную реакцию. Я ему объясняю, что в общем нужно учиться жить без мамы, и чем старшим мужчиной ты будешь становиться, тем лучше надо, чтобы у тебя был этот навык, но я вижу как его это волнует", - объясняет певица.

Поэтому сейчас выбирает выполнять свой долг и помогать не находясь на самом "нуле", пока в этом нет крайней необходимости.