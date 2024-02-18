Вовк в овечій шкурі. 6 ознак того, що ваш партнер небезпечний і нестабільний

Людина дуже ревнива. Якщо ваш партнер не приховує, що він відчуває себе вашим власником, і при цьому влаштовує скандали та не намагається приборкати свої емоції - все дуже погано. Швидше за все, надалі він влаштовуватиме ще більше сцен ревнощів, не даючи вам спокою.

У нього складні стосунки із сім'єю. Коли поруч із вами опиняється людина, яка не пропрацювала свої проблеми з родичами, це позначиться і на вас. Емоційно нестабільна особистість переносить свій негатив на інших людей, вам буде складно вибудувати нормальні стосунки та планувати майбутнє.

Як зрозуміти, що стосунки приречені (фото: freepik.com)

Ви помічаєте, що людина має проблеми з грошима. Звичайно, часом це може статися не через емоційну нестабільність. Однак якщо ви бачите, що

ваш партнер чи друг готовий віддати останні гроші заради чийогось схвалення або просто загруз у боргах - це може дуже тривожним "дзвіночком".

Він мав багато романів. Вам точно не варто ігнорувати те, що чоловік пишається стосунками з великою кількістю жінок. Навряд чи ви зможете стати "тією самою". Швидше за все, він просто утвердиться за ваш рахунок і просто впише ваше ім'я у свій "блокнотик маленьких перемог".

Які стосунки руйнують самооцінку (фото: freepik.com)

Людина надто нав'язлива. Емоційно нестабільні люди поводяться так, ніби вони потребують постійної уваги. І якщо спочатку це може здатися вам милим, то незабаром ви зрозумієте, що ви стаєте власністю свого партнера. Від такої людини варто тікати.

Він надто запальний. Коли в пориві гніву людина дозволяє собі кричати на вас, це не нормально. Емоційно нестабільна особа не буде контролювати себе і тримати в руках, часто це призводить до емоційного і фізичного насильства.