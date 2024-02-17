9 правил від психолога, які допоможуть позбутись образ у стосунках

Варто розуміти, що усі пари стикаються із труднощами, але варто вміти їх проходити із гідністю. Одним із найруйнівніших факторів у взаєминах є образи, які з часом тільки накопичуються.

Про те, як позбутись образ у стосунках, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію психолога Ольги Голентовської в Instagram.

Як позбутись образ у стосунках

"Подумайте над власними звичками комунікації та проаналізуйте свій останній конфлікт. Спільне дотримання базових рекомендацій фактично проганяє зневажливу комунікацію зі стосунків і сприяє їх гармонізації", - каже психолог.

Вона радить дати собі відповіді на наступні питання:

які з правил комунікації я порушую неодноразово?

чи була ця тенденція у моїй батьківській сім’ї?

коли я вдаюсь до зневажливої комунікації, то які наслідки це викликає?

чи вдається досягти свого?

які висновки я можу зробити про себе?

Голентовська радить дотримуватись наступних правил у стосунках, які допоможуть позбутись образ.

Не вживайте осудливих та емоційно заряджених слів

Уникайте фраз:

ти зовсім не стараєшся

вдаєш із себе правильну/правильного

поводишся як дитина

Уникайте глобальних оцінок

Звинувачення у сварках скеровані не на поведінку партнера, а на його особистість. Сварка мине, а "колекція образ" залишиться.

Уникайте "ти-послань" з докорами та звинуваченнями

Приклад "ти-послань" - "Ти завжди знаходиш причину відлиняти від роботи". Натомість "я-послання" - "Я втомлююсь і злюся, коли прибираю сама".

"Зверніть увагу, що у "я-посланнях" немає жодних звинувачень", - пояснює психолог.

Залиште в минулому давні образи

Повернення до старих образ зазвичай є приводом скласти "досьє", а це не свідчить про здорові стосунки. Візьміть собі за правило ніколи при сварках не згадувати старі образи. Це має бути табу.

Не робіть негативних порівнянь

Такі порівняння насправді ранять, а не допомагають. Їхня функція - карати і нападати. Прозора комунікація, це тоді, коли вона не змушує вашого партнера соромитися себе.

Не вдавайтеся до погроз

Прихований підтекст погроз - ти поганий, я збираюсь тебе покарати. Такі заяви не сприяють розвитку стосунків.

Описуйте свої почуття, а не атакуйте ними

Ви використовуйте свої почуття, як зброю (крик, сарказм, підвищений тон, уїдливі нотки). Краще скажіть, що ви почуваєтесь ображеною, ви засмучені.

Покажіть мовою тіла, що ви відкритті до діалогу

Стиснуті губи та щелепа, насуплені брови, зверхній або ворожий погляд - це все свідчить про неготовність до конструктивної розмови. Тому варто утримувати зоровий контакт, кивати, намагатись сісти ближче та розслабити обличчя.

Використовуйте цілісні послання

Цілісні послання - це ваші спостереження, думки, почуття, потреби та бажання. Послуговуйтеся чіткими посланнями для того, щоб вони були максимально зрозумілими для вашого партнера.