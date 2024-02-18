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Волк в овечьей шкуре. 6 признаков того, что ваш партнер опасен и нестабилен

Признаки нестабильного мужчины (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Многие люди замечали, что рядом с ними могут оказаться не самые приятные персонажи. Но как понять, что волк в овечьей шкуре подобрался слишком близко? Существуют признаки опасного и эмоционально нестабильного человека, которые помогут вам все понять.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Человек очень ревнив. Если ваш партнер не скрывает, что он собственник, и при этом устраивает скандалы и не пытается обуздать свои эмоции - все очень плохо. Скорее всего, в дальнейшем он будет устраивать еще больше сцен ревности, не давая вам покоя.

У него сложные отношения с семьей. Когда рядом с вами оказывается человек, который не проработал свои проблемы с родственниками, это отразится и на вас. Эмоционально нестабильная личность переносит свой негатив на других людей, вам будет сложно выстроить доверительные отношения и планировать будущее. 

Как понять, что отношения обречены (фото: freepik.com)

Вы замечаете, что у человека проблемы с деньгами. Конечно, порой это может случиться не из-за эмоциональной нестабильности. Однако если вы видите, что 
ваш партнер или друг готов отдать последние деньги ради чьего-то одобрения или же попросту погряз в долгах - это может весьма тревожным "звоночком".

У него было много романов. Вам точно не стоит игнорировать то, что мужчина гордится отношениями с большим числом женщин. Едва ли вы сможете стать "той самой". Скорее всего, он просто утвердится за ваш счет и просто впишет ваше имя в свой "блокнотик маленьких побед".

Какие отношения рушат самооценку (фото: freepik.com)

Человек слишком навязчив. Эмоционально нестабильные люди ведут себя так, будто они нуждаются в постоянном внимании. И если поначалу это может показаться вам милым, то вскоре вы поймете, что становитесь собственностью своего партнера. От такого человека стоит бежать без оглядки.

Он слишком вспыльчив. Когда в порыве гнева человек позволяет себе на вас кричать, это не нормально. Эмоционально нестабильный персонаж не будет себя контролировать и держать в руках, часто это приводит к эмоциональному и физическому насилию.

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