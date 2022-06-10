"Вот так любят украинцев": Слава Каминская пожаловалась на жизнь в Европе

Певица Слава Каминская, которая уехала от войны в Украине в Нидерланды, критикует жизнь в Европе. Заграницей она находится с мамой и двумя детьми, но условиями жизни исполнительница недовольна.
Также она намекает, что "украинцев здесь не любят".
Новые подробности жизни в Нидерландах Слава рассказала на видео в своем Instagram.
Отметим, что певица уже оформила временную защиту в стране и жила в квартире, которую ей предоставило государство. Это называется социальное жилье. Потом она захотела снять свое собственное жилище и перебралась в Роттердам с детьми.
Мама осталась в социальном жилье, откуда женщину выгнали.
"Я сняла квартиру в Роттердаме. Мама моя прописана до сих пор там, где мы жили. Ее оттуда выгнали. Вот так вот любят украинцев. Я немного в шоке. Все мы: "Европа за нас". Что за нас? Никто не за нас, ребята, - рассказала она.
По словам Каминской, снять квартиру ей стоило кучу денег.
"Но здесь, тем не менее, мы остались вроде бы прописаны - мама и дети. Я приезжаю туда, где мы прописаны, а там живет какая-то шлюха!" - возмутилась исполнительница.
Интересно, что в комментариях подписчики звезды совершенно не согласны с гневом певицы. Они написали ей, что она не знает законов страны и, если ей что-то не нравится - пусть возвращается в Украину.
Напомним, что ранее Каминская впервые раскрыла правду о конфликте с продюсером НеАнгелов. Она поделилась новыми деталями.
А в это время ведущий Владимир Остапчук очень расстроен, что его бывшая жена заграницей не дает ему общаться с детьми.