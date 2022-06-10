"Ось так люблять українців": Слава Камінська поскаржилася на життя в Європі

Чим незадоволена Камінська

Відзначимо, що співачка вже оформила тимчасовий захист в країні і жила в квартирі, яку їй надала держава. Це називається соціальне житло. Потім вона захотіла зняти своє власне житло і перебралася в Роттердам з дітьми.

Мама залишилася в соціальному житлі, звідки жінку вигнали.

"Я зняла квартиру в Роттердамі. Мама моя прописана досі там, де ми жили. Її звідти вигнали. Ось так от люблять українців. Я трохи в шоці. Всі ми: "Європа за нас". Що за нас? Ніхто не за нас, друзі, - розповіла вона.

За словами Камінської, винайняти квартиру їй коштувало купу грошей.

"Але тут, тим не менш, ми залишилися начебто прописані - мама і діти. Я приїжджаю туди, де ми прописані, а там живе якась повія!"- обурилася виконавиця.

Підписники співачки з нею не згодні

Цікаво, що в коментарях підписники зірки абсолютно не згодні з гнівом співачки. Вони написали їй, що вона не знає законів країни та, якщо їй щось не подобається - нехай повертається в Україну.