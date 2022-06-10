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"Ось так люблять українців": Слава Камінська поскаржилася на життя в Європі

Фото: Слава Камінська критикує життя в Європі (facebook. com. nebabaslavka)
Автор: Людмила Жукова

Співачка Слава Камінська, яка поїхала від війни в Україні до Нідерландів, критикує життя в Європі. Закордоном вона перебуває з мамою і двома дітьми, але умовами життя виконавиця незадоволена.

Також вона натякає, що "українців тут не люблять".

Нові подробиці життя в Нідерландах Слава розповіла на відео у своєму Instagram.

Чим незадоволена Камінська

Відзначимо, що співачка вже оформила тимчасовий захист в країні і жила в квартирі, яку їй надала держава. Це називається соціальне житло. Потім вона захотіла зняти своє власне житло і перебралася в Роттердам з дітьми.

Мама залишилася в соціальному житлі, звідки жінку вигнали.

"Я зняла квартиру в Роттердамі. Мама моя прописана досі там, де ми жили. Її звідти вигнали. Ось так от люблять українців. Я трохи в шоці. Всі ми: "Європа за нас". Що за нас? Ніхто не за нас, друзі, - розповіла вона.

За словами Камінської, винайняти квартиру їй коштувало купу грошей.

"Але тут, тим не менш, ми залишилися начебто прописані - мама і діти. Я приїжджаю туди, де ми прописані, а там живе якась повія!"- обурилася виконавиця.

Підписники співачки з нею не згодні

Цікаво, що в коментарях підписники зірки абсолютно не згодні з гнівом співачки. Вони написали їй, що вона не знає законів країни та, якщо їй щось не подобається - нехай повертається в Україну.

  • Швидше за все ви не знали законів і правил надання соціального житла. Як тільки ви заявили, що в змозі забезпечувати себе самі, вас позбавили соцжитла - все чесно і справедливо.
  • Це нормально. Ви можете зняти квартиру-забирайте свою сім'ю і звільніть квартиру для тих, хто не може зняти квартиру в Роттердамі.
  • Я в шоці ! Ти вже не перший раз скаржишся на життя в Нідерландах. То там дуже дорого, то ще тобі щось не подобається. А хто тебе змушував туди їхати? Поїхала б в іншу країну і не вироблялася б ! А то навіть під час війни тобі шикарне життя подавай !
  • Не потрібно так говорити про людей, які вже три місяці приймають у себе українців. Це не санаторій. Давайте будемо вдячні.

Нагадаємо, що раніше Камінська вперше розкрила правду про конфлікт з продюсером НеАнгелів. Вона поділилася новими деталями.

А в цей час ведучий Володимир Остапчук дуже засмучений, що його колишня дружина закордоном не дає йому спілкуватися з дітьми.

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Слава Камінська