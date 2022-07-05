Как восстановить удаленные фотографии на телефоне: это сделать очень просто

Как восстановить фотографии на Android

Некоторые файлы могут быть случайно удалены с мобильного телефона. Будь то изображение, видео, документ или контакт.

Если у вас мобильный телефон Android, самым удобным инструментом для восстановления удаленных фотографий является Google Photos. Обычно эти приложения предварительно установлены на телефоне. Когда вы создадите учетную запись для одного из своих приложений, ваш смартфон синхронизирует все данные телефона (фото и видео), сохраняя их.

Если человек случайно удалила фотографию, то можно восстановить ее из корзины, папки, где можно найти все удаленные изображения и видео. Емкость папки достаточно велика и может поддерживать до 1,5 Гб памяти с медиафайлами.

Самое главное знать, что эти файлы будут доступны только в течение 60 дней после их удаления. По истечении времени человек никогда не сможет восстановить их, поскольку программа автоматически уничтожит их.

Возвращение фото на Apple

Пользователи мобильных устройств Apple могут также легко восстановить удаленные мультимедийные файлы.

Чтобы восстановить их, нужно получить доступ к программе "Фотографии", которая установлена на устройстве. Далее выбрать опцию "Альбомы", расположенную внизу экрана телефона. Там необходимо найти папку под названием "Недавно удаленные", которая содержит последние удаленные изображения.

После выбора изображений, которые нужно восстановить, выберите опцию "Восстановить". В отличие от программы Google Photos на iPhone фотографии хранятся всего 30 дней после их удаления.

Однако, даже если 30 дней истекли, пользователи iPhone могут восстановить удаленные файлы. Функция резервного копирования может помочь, но нужно сохранить свои фотографии и другие данные в iCloud. Затем вы можете сбросить настройки смартфона до первоначальных заводских настроек и выбрать резервную версию, содержащую нужные фотографии.

Если вы не выполнили ни одного из этих шагов, скорее всего, ваши фото никогда нельзя будет восстановить.