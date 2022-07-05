Як відновити видалені фотографії на телефоні: це зробити дуже просто

Як відновити фотографії на Android

Деякі файли можуть бути випадково видалені з мобільного телефону. Незалежно від того, чи це зображення, відео, документ чи контакт.

Якщо у вас мобільний телефон Android, найзручнішим інструментом для відновлення видалених фотографій є Google Photos. Зазвичай ці програми попередньо встановлено на телефоні. Коли ви створите обліковий запис для однієї зі своїх програм, ваш смартфон синхронізуватиме всі дані телефону (фото та відео), зберігаючи їх.

Якщо людина випадково видалила фотографію, то можна відновити її з кошика, папки, де можна знайти всі видалені зображення та відео. Місткість папки досить велика і може підтримувати до 1,5 Гб пам'яті з медіафайлами.

Найважливіше знати, що ці файли будуть доступні лише протягом 60 днів після їх видалення. Після закінчення часу людина ніколи не зможе відновити їх, оскільки програма автоматично знищить їх.

Повернення фото на Apple

Користувачі мобільних пристроїв Apple можуть також легко відновити видалені мультимедійні файли.

Щоб відновити їх, потрібно отримати доступ до програми "Фотографії", яка встановлена на пристрої. Далі вибрати опцію "Альбоми", розташовану внизу екрана телефону. Там необхідно знайти папку під назвою "Нещодавно видалені", яка містить останні видалені зображення.

Після вибору зображень, які потрібно відновити, виберіть опцію "Відновити". На відміну від програми Google Photos, на iPhone фотографії зберігаються лише 30 днів після їх видалення.

Однак, навіть якщо 30 днів минули, користувачі iPhone можуть відновити видалені файли. Функція резервного копіювання може допомогти, але потрібно зберегти свої фотографії та інші дані в iCloud. Потім ви можете скинути налаштування смартфона до початкових заводських налаштувань і вибрати резервну версію, яка містить потрібні фотографії.

Якщо ви не виконали жодного з цих кроків, швидше за все, ваші фото ніколи не можна буде відновити.