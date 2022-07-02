Как защитить смартфон на пляже: дельные советы

В Украине уже несколько дней царит жаркая погода, и на пляжах заметно увеличилось количество людей, спасающихся от летнего зноя. Наряду с важными правилами безопасности по посещению водоемов от спасателей и - в военное время - от саперов, стоит также взять во внимание рекомендации экспертов о гаджетах, ведь смартфоны плохо переносят открытое солнце, песок и воду.

Смартфоны и вода

Влаги "боятся" практически все гаджеты, если конечно устройства не обладают характеристикой водонепроницаемости (Waterproof), что заявляется в описаниях к моделям как стандарты IP.

При этом эксперты отмечают, что даже если корпус смартфона и соответствует требованиям IP68 - нет стопроцентной гарантии о сохранении работоспособности при погружении в воду.

Мобильники и песок

Песок как абразив по своей природе способен вызвать не меньшие повреждения дисплея и корпуса, чем наждачка. Поэтому если вы часто посещаете пляжи, специалисты советуют задуматься о такой защите для смартфона, как вакуумный чехол.

Для очистки от песка отверстий на мобильнике, если он случайно упал на пляже, можно использовать баллончик со сжатым воздухом, который применяют для чистки электроники (такие продаются во многих компьютерных магазинах).

Телефон и солнце

Прямые солнечные лучи весьма пагубно действуют на смартфоны - их следует держать от солнца подальше.

Дело в том, что при нагреве самого гаджета то же будет и с аккумуляторной батареей, что грозит привести к ее вздутию. А это чревато "смертью" батареи, а также ее взрывом.