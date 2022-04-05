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Как восстановить паспорт в условиях войны: куда обращаться

Фото: Где и как можно восстановить утраченный паспорт в Украине (gordonua com)
Автор: Анна Шиканова

Военная агрессия России против Украины привела к тому, что многие украинцы остались без собственного жилья и личных вещей. Люди эвакуировались в спешке и порой при себе не имели даже документов.

Как и где можно восстановить паспорт в условиях войны, рассказали в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

При утере паспорта гражданина Украины или загранпаспорта можно пользоваться приложением "Дія". Восстановить утраченные документы можно во многих областях Украины.

Паспорт в "Дії" – ID-карта и для выезда за границу – имеют такую же юридическую силу, что и в обычном варианте. Такая возможность предусмотрена в ст.141 закона Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность, или ее специальный статус".

Цифровой паспорт можно использовать на блокпостах и в полиции, использоваться для пересечения границы с Польшей и Молдовой.

Восстановить документы или оформить новые (ID-карта или загранпаспорт) можно в Центрах предоставления административных услуг.

В каких областях работают Центры предоставления админуслуг:

  • Винницкая
  • Волынская
  • Закарпатская
  • Ивано-Франковская
  • Кировоградская
  • Львовская
  • Ровенская
  • Тернопольская
  • Хмельницкая
  • Черновицкая

Также с 28 марта начали восстанавливать свою работу ЦНАП в Киеве. Будет проводиться выдача готовых документов, и украинцам предоставят консультации по общим вопросам.

Адреса, графики работы и контакты – по этой ссылке.

Кроме того, паспортные услуги снова стали доступны в отделениях Государственной миграционной службы. Найти ближайшее отделение можно по этой ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве восстановили работу ЦНАПов.

А также рассказывали о том, в каких странах оказывают материальную помощь вынужденным переселенцам из Украины.

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