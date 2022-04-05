Як відновити паспорт в умовах війни: куди звертатися

Військова агресія Росії проти України призвела до того, що багато українців залишилися без власного житла та особистих речей. Люди евакуювалися в поспіху і часом при собі не мали навіть документів.
Як і де можна відновити паспорт в умовах війни, розповіли в пресслужбі Міністерства юстиції України.
При втраті паспорта громадянина України або закордонного паспорта можна користуватися додатком"Дія". Відновити втрачені документи можна в багатьох областях України.
Паспорт в "Дії" - ID-карта і для виїзду за кордон - мають таку ж юридичну силу, що та у звичайному варіанті. Така можливість передбачена в ст.141 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, що засвідчують особу, або її спеціальний статус".
Цифровий паспорт можна використовувати на блокпостах і в поліції, використовуватися для перетину кордону з Польщею і Молдовою.
Відновити документи або оформити нові (ID-карта або закордонний паспорт) можна в Центрах надання адміністративних послуг.
У яких областях працюють центри надання адмінпослуг:
Також з 28 березня почали відновлювати свою роботу ЦНАП у Києві. Проводитиметься видача готових документів, і українцям нададуть консультації з загальних питань.
Адреси, графіки роботи та контакти – за цим посиланням.
Крім того, паспортні послуги знову стали доступні у відділеннях Державної міграційної служби. Знайти найближче відділення можна за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві відновили роботу ЦНАПів.
А також розповідали про те, у яких країнах надають матеріальну допомогу вимушеним переселенцям з України.