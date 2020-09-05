Воспользовались паникой противника: рейд бомбардировщиков США над Украиной показали на видео

Бомбардировщики Boeing B-52 Stratofortress США совершили рейд над Украиной над западными и южными областями и около оккупированного Россией Крыма, после чего вернулись на базу Фэйрфорд в Великобритании. Американские самолеты сопровождали украинские истребители.

Самолеты-разведчики НАТО смогли собрать 4 сентября необходимую информацию о ПВО вероятного противника - так как в это время внимание ВС РФ было приковано к американским B-52 и украинским Су-27 и МиГ-29, чем и воспользовались разведчики. Об этом передали в командовании Воздушных сил ВСУ в Facebook

Также было показано видео, как стратегические бомбардировщики интегрируются с украинским самолетом. Кадры снял американский пилот мастер-сержант Джеймс Кейсон.

Видео: Бомбардировщики США B-52 Stratofortress пролетели над Украиной

Также обнародовали ролик, снятый мастером-сержантом ВВС США Бертом Трейнором. Он продемонстрировал, как выглядел из кабины одного из трех В-52Н перелет стратегических ракетоносцев от взлета в Британии и до сопровождения украинских истребителей.

Полет ядерных бомбардировщиков B-52 над Украиной показали также в сети.

Видео: Американские бомбардировщики совершили рейд над Украиной

Такая воздушная миссия боевых самолетов очень встревожила оккупантов в Крыму. ВС РФ подняли в небо восемь истребителей (4 Су-27 и 4 Су-30) и перевели в полную боевую готовность ПВО Южного военного округа.

Тогда в российских СМИ писали, что американские бомбардировщики отрабатывают нанесение ударов по военным объектам РФ на территории аннексированного украинского полуострова и юга России.

В то же время в командовании ВВС США в Европе рассказали, что миссия продемонстрировала возможности коллективной обороны и сдерживания РФ, и это были важные учения по интеграции с украинскими истребителями в воздушном пространстве Украины.

Бомбардировщики США B-52 Stratofortress пролетели над Украиной (фото: facebook.com/kpszsu)

Ранее сообщалось, что недавние учения истребителей могли закончиться трагедией на трассе "Киев-Чоп" с сотнями жертв.