Скористалися панікою противника: рейд бомбардувальників США над Україною показали на відео

Бомбардувальники Boeing B-52 Stratofortress США здійснили рейд над Україною над західними та південними областями і біля окупованого Росією Криму, після чого повернулися на базу Фейрфорд у Великій Британії. Американські літаки супроводжували українські винищувачі.

Літаки-розвідники НАТО змогли зібрати 4 вересня необхідну інформацію про ППО вірогідного противника - оскільки в цей час увага ВС РФ була прикута до американських B-52 і українських Су-27 та Міг-29, чим і скористалися розвідники. Про це передали в командуванні Повітряних сил ЗСУ у Facebook

Також було показано відео, як стратегічні бомбардувальники інтегруються з українським літаком. Кадри зняв американський пілот, майстер-сержант Джеймс Кейсон.

Відео: Бомбардувальники США B-52 Stratofortress пролетіли над Україною

Також оприлюднили ролик, знятий майстром-сержантом ВПС США Бертом Трейнором. Він продемонстрував, як виглядав з кабіни одного з трьох В-52Н переліт стратегічних ракетоносців від зльоту в Британії й до супроводу українських винищувачів.

Політ ядерних бомбардувальників B-52 над Україною показали також в мережі.

Відео: Американські бомбардувальники здійснили рейд над Україною

Така повітряна місія бойових літаків дуже стривожила окупантів в Криму. ЗС РФ підняли в небо вісім винищувачів (4 Су-27 та 4 Су-30) і перевели в повну бойову готовність ППО Південного військового округу.

В той таки час у російських ЗМІ писали, що американські бомбардувальники відпрацьовують завдавання ракетних ударів по російських військових об'єктах на території анексованого українського півострова та півдня Росії.

Разом з тим в командуванні ВПС США в Європі розповіли, що місія продемонструвала можливості колективної оборони та стримування РФ, і це були важливі вчення щодо інтеграції з українськими винищувачами у повітряному просторі України.

Бомбардувальники США B-52 Stratofortress пролетіли над Україною (фото: facebook.com/kpszsu)

Раніше повідомлялося, що недавні вчення винищувачів могли закінчитися трагедією на трасі "Київ-Чоп" із сотнями жертв.