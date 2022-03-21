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Воспитательница из Чернигова спасла 30 детей: просидела с ними в подвале несколько недель

Фото: Воспитательница из Чернигова спасла 30 детей (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Воспитательница Наталья Песоцкая из Чернигова спасла 30 детей из детского приюта. Она просидела с ними в подвале несколько недель, а потом вывезла в безопасное место в Ивано-Франковске.

Об этой истории рассказала директор Седневской гимназии Татьяна Ясочко для УНИАН.

"Никто не знает, но она почти месяц прожила с воспитанниками в подвале… Отказались все, потому что конечно ситуация сложная... Этот человек спасала детей, когда дважды попали в приют, прятала в кельях церкви... Дети молили не бросать их и не идти домой, и Наталья Ивановна забрала своих детей и все военное время жила с ними, кормила и заботилась, кстати, младшему мальчику - 3,5 годика", - рассказала Ясочко.

Она добавила, что воспитательница – женщина с большим сердцем и доброй душой. Она взяла на себя ответственность и вывезла всех детей в безопасное место. Организовать безопасный гуманитарный коридор было невозможно, поэтому детей вывозили собственными силами.

Сейчас все малыши в безопасности, их приняли в Ивано-Франковской области.

"Я горжусь ею! И очень хочу, чтобы руководство обратило внимание и обязательно отметило эту святую человека за ее преданность, смелость и героизм!"- отметила Ясочко, которая находилась с Песоцкой в бомбоубежище.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве мать спасла ребенка, закрыв его своим телом от обстрелов. Фото с Украинской Мадонной облетело уже весь мир.

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