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"Воскресших" пчел никто забирать не хочет: в Укрпочте сделали заявление

Автор: Владимир Костырин

После инцидента с 8 миллионами пчел, которые ожили после "гибели" в ящиках при транспортировке в Закарпатскую область, владелец насекомых не желает их забирать. Сейчас почти полсотни коробок с пчелами остаются в почтовом отделении в Иршаве.

Об этом 15 мая передает ТСН.

Как отмечает принимающая сторона, теперь насекомые, хоть и живы, но не будут уже выполнять свои функции.

В Закарпатской дирекции Укрпочты проинформировали, что отправители трижды приходили в отделение почты и видели живых пчел, но забирать насекомых не хотят.

При этом в администрации почты подчеркивают, что пчелы у них "в гостях" остаются вторые сутки и живут в ненадлежащих условиях.

Так как пасечники не забирают свои посылки с пчелами, в Укрпочте выступили с открытым заявлением.

"Поскольку в личной коммуникации пчеловоды не реагируют на просьбы работников компании, Укрпочта публично призывает отправителей забрать пчелопакеты и обеспечить надлежащие условия содержания", - отмечают на почте.

Напомним, что на днях Укрпочта попала в скандал из-за транспортировки 8 миллионов пчел в 400 специальных пакетах на Закарпатье, при котором уже по месту прибытия насекомые перестали подавать признаки жизни. В посылках были матки, пчелы и расплод. Отсутствие доступа воздуха привело к тому, что пчелы вошли в состояние угнетения, и визуально создалось впечатление, что они погибли. В Укрпочте отреагировали на ситуацию и выступили с заявлением о том, что такой инцидент у них впервые. Но уже на следующий день оказалось, что пчелы "ожили".

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