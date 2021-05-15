"Воскресших" пчел никто забирать не хочет: в Укрпочте сделали заявление

После инцидента с 8 миллионами пчел, которые ожили после "гибели" в ящиках при транспортировке в Закарпатскую область, владелец насекомых не желает их забирать. Сейчас почти полсотни коробок с пчелами остаются в почтовом отделении в Иршаве.
Об этом 15 мая передает ТСН.
Как отмечает принимающая сторона, теперь насекомые, хоть и живы, но не будут уже выполнять свои функции.
В Закарпатской дирекции Укрпочты проинформировали, что отправители трижды приходили в отделение почты и видели живых пчел, но забирать насекомых не хотят.
При этом в администрации почты подчеркивают, что пчелы у них "в гостях" остаются вторые сутки и живут в ненадлежащих условиях.
Так как пасечники не забирают свои посылки с пчелами, в Укрпочте выступили с открытым заявлением.
"Поскольку в личной коммуникации пчеловоды не реагируют на просьбы работников компании, Укрпочта публично призывает отправителей забрать пчелопакеты и обеспечить надлежащие условия содержания", - отмечают на почте.
Напомним, что на днях Укрпочта попала в скандал из-за транспортировки 8 миллионов пчел в 400 специальных пакетах на Закарпатье, при котором уже по месту прибытия насекомые перестали подавать признаки жизни. В посылках были матки, пчелы и расплод. Отсутствие доступа воздуха привело к тому, что пчелы вошли в состояние угнетения, и визуально создалось впечатление, что они погибли. В Укрпочте отреагировали на ситуацию и выступили с заявлением о том, что такой инцидент у них впервые. Но уже на следующий день оказалось, что пчелы "ожили".