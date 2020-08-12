Эти восемь вещей привлекают в дом бедность: выбросьте их немедленно!

Эти вещи привлекают в дом бедность (фото: pixabay.com)

Эксперты рассказали о восьми вещей в доме, которые делают вас бедными

Некоторые вещи, которые годами могут храниться в вашем доме, на самом деле приносят немалый вред. Даже денежные купюры, зашитые в матрас, могут пустить вас в нищету. Ведь средства должны приумножаться и работать на ваш успех.

Эксперты перечислили восемь вещей, которые нужно немедленно вынести на свалку, чтобы в вашем доме было материальное благосостояние, пишет Радио Трек.

Деньги

Деньги могут привлечь бедность, если будут лежать мертвым грузом в матрасе, на дне копилки или банки. Касается это также грязных, поврежденных купюр. Специалисты советуют постоянно обновлять купюры, чтобы они были в движении. Так вы сможете направить денежную энергию в нужное русло.

Старый веник

В целом, веник является символом достатка. А вот старый, сломанный, заклеенный, лысый инвентарь принесет в ваш дом только несчастья и разочарования.

Хлам

Положительную энергию из жилья забирает сломанная утварь, старая одежду, которую вы не носите, ветхие газеты, нерабочая техника.

Мертвые вещи

Чучела животных, рога на стенах, шкуры зверей, сухие цветы - все эти вещи считаются носителями негативной информации. Мертвая энергетика этих вещей притягивает не только безденежье, но и проблемы со здоровьем.

Сломанные часы

Время, что остановилось - очень плохой знак, который обещает бедность. Старые часы нужно отремонтировать или выбросить на помойку.

Поврежденные амулеты

Для привлечения финансов существуют специальные амулеты: фигурки животных, подковы, денежное дерево, китайские монетки.

Эти вещи должны быть в идеальном состоянии, без трещин, надломов, сколов. Если амулет поврежден, он теряет свою силу и может привлекать безденежье.

Разбитые предметы

Пользуясь разбитой посудой или треснувшим зеркалом, вы можете привлечь в дом болезни и бедность.

Считается, что сквозь трещины разбитых предметов в дом проникает негатив, через них вытекают благосостояние и финансы.

Старые кошельки

Кошелек - это основное связующее звено между его хозяином и потоком денежной энергии. Нельзя носить деньги в рваном или потрепанном кошельке.

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