Ці вісім речей притягують в дім бідність: викиньте їх негайно!

Експерти розповіли про вісім речей у домі, які роблять вас бідними
Деякі речі, що роками можуть зберігатися у вашому домі, насправді приносять чималу шкоду. Навіть грошові купюри, зашиті в матрас, можуть пустити вас у злидні. Адже кошти мають примножуватися і працювати на ваш успіх.
Експерти перерахували вісім речей, які треба негайно винести на звалище, аби у вашому домі був матеріальний добробут, пише Радіо Трек.
Гроші
Гроші можуть притягнути бідність, якщо будуть лежати мертвим вантажем в матрасі, на дні скарбнички або банки. Стосується це так само брудних, пошкоджених купюр. Спеціалісти радять постійно оновлювати купюри, аби вони були в русі. Так ви зможете направити грошову енергію в потрібне русло.
Старий віник
Загалом, віник є символом достатку. А от старий, зламаний, заклеєний, лисий віник принесе у ваш дім тільки нещастя і розчарування.
Мотлох
Позитивну енергію із житла витягує зламане начиння, старий одяг, старі газети, неробоча техніка.
Мертві речі
Опудала тварин, роги на стінах, шкури звірів, сухі квіти - все це носії негативної інформації. Мертва енергетика цих речей притягує безгрошів’я і проблеми зі здоров’ям.
Зламаний годинник
Час, який зупинився - дуже поганий знак, який обіцяє злидні. Старий годинник відремонтуйте або викиньте на смітник.
Пошкоджені амулети
Для залучення фінансів існують спеціальні амулети: фігурки тварин, підкови, грошове дерево, китайські монетки.
Ці речі повинні бути в ідеальному стані, без тріщин, надломів, сколів. Якщо амулет пошкоджений, він втрачає свою силу і може притягувати безгрошів'я.
Розбиті предмети
Користуючись розбитим посудом або тріснутим дзеркалом, можна залучити в будинок хвороби й бідність.
Крізь тріщини розбитих предметів в будинок просочується негатив, через них же витікають добробут та фінанси.
Старі гаманці
Гаманець - це основна сполучна ланка між його господарем і потоком грошової енергії. Не можна носити гроші у порваному чи пошарпаному гаманці.
Раніше ми писали, як привернути гроші в гаманець, дотримуючись простих правил.