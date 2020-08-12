Ці вісім речей притягують в дім бідність: викиньте їх негайно!

Ці речі притягують в дім бідність (фото: pixabay.com)

Експерти розповіли про вісім речей у домі, які роблять вас бідними

Деякі речі, що роками можуть зберігатися у вашому домі, насправді приносять чималу шкоду. Навіть грошові купюри, зашиті в матрас, можуть пустити вас у злидні. Адже кошти мають примножуватися і працювати на ваш успіх.

Експерти перерахували вісім речей, які треба негайно винести на звалище, аби у вашому домі був матеріальний добробут, пише Радіо Трек.

Гроші

Гроші можуть притягнути бідність, якщо будуть лежати мертвим вантажем в матрасі, на дні скарбнички або банки. Стосується це так само брудних, пошкоджених купюр. Спеціалісти радять постійно оновлювати купюри, аби вони були в русі. Так ви зможете направити грошову енергію в потрібне русло.

Старий віник

Загалом, віник є символом достатку. А от старий, зламаний, заклеєний, лисий віник принесе у ваш дім тільки нещастя і розчарування.

Мотлох

Позитивну енергію із житла витягує зламане начиння, старий одяг, старі газети, неробоча техніка.

Мертві речі

Опудала тварин, роги на стінах, шкури звірів, сухі квіти - все це носії негативної інформації. Мертва енергетика цих речей притягує безгрошів’я і проблеми зі здоров’ям.

Зламаний годинник

Час, який зупинився - дуже поганий знак, який обіцяє злидні. Старий годинник відремонтуйте або викиньте на смітник.

Пошкоджені амулети

Для залучення фінансів існують спеціальні амулети: фігурки тварин, підкови, грошове дерево, китайські монетки.

Ці речі повинні бути в ідеальному стані, без тріщин, надломів, сколів. Якщо амулет пошкоджений, він втрачає свою силу і може притягувати безгрошів'я.

Розбиті предмети

Користуючись розбитим посудом або тріснутим дзеркалом, можна залучити в будинок хвороби й бідність.

Крізь тріщини розбитих предметів в будинок просочується негатив, через них же витікають добробут та фінанси.

Старі гаманці

Гаманець - це основна сполучна ланка між його господарем і потоком грошової енергії. Не можна носити гроші у порваному чи пошарпаному гаманці.

Раніше ми писали, як привернути гроші в гаманець, дотримуючись простих правил.