Как привлечь деньги в кошелек, придерживаясь простых правил

Привлечь деньги в кошелек и укрепить свое финансовое положение можно, соблюдая некоторые тонкости
Чтобы привлечь деньги в кошелек и укрепить свое материальное положение, в первую очередь нужно уважительно относиться к деньгам, а также хранить их в достойном бумажнике.
Ведь кошелек - это не только вместилище платежных карт и банкнот, но и символ, к которому трепетно относятся во всех культурах, пишут podrobnosti.ua.
Привлечь денежную удачи поможет бумажник из натуральной кожи, который должен быть соответствующего цвета. Стоит отдать предпочтение красному, коричневому, черному цвету. А вот розовый - слишком легкомысленный цвет для кошелька.
Размеры кошелька тоже очень важны. Купюры должны помещаться в нем целиком - складывать пополам или заламывать банкноты не стоит
В бумажнике не должно быть ничего лишнего: фотографии, чеки и визитки лучше выложить. Вместо них лучше положить банкноту номиналом 1 доллар - он станет талисманом.
Купюры нужно раскладывать по достоинству - от крупных до мелких и всегда соблюдая порядок сторон. А кредитки нельзя смешивать с дисконтными картами супермаркетов.
Начинать тратить нужно сначала ветхие и старые купюры. Но одну следует обязательно оставить - пустой кошелек деньги не привлечет.
Также стоит соблюдать несколько правил в магазине. Все деньги нужно класть только на специальную тарелку, а сдачу внимательно пересчитывать - деньги это любят.
Особенно много примет связанных с кошельками и деньгами у восточных народов. Так, специалисты по фен-шуй рекомендуют держать в кошельке связку из трех китайских магических монеток. Другие восточные талисманы: изображение виноградной грозди, листочки зеленого чая или мяты, кусочек корицы, бобы.
Ну а наши приметы говорят, что деньги в кошелек привлечет кусочек самостоятельно выкопанного и высушенного корня хрена.
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Автор: Styler