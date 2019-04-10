Что пить? Супрун рассказала украинцам, какие напитки самые полезные

Супрун о напитках (Коллаж РБК-Украина)

Супрун рассказала, чем заменить энергетические напитки

Уляна Супрун рассказала, какие напитки самые полезные для употребления и объяснила, какие из них употреблять не рекомендуется. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Супрун отметила, что постоянные рекомендации о том, что нужно пить воду многие украинцы запомнили, но не очень хотят их выполнять, так как обычная вода не имеет вкуса. Она рассказала, что не стоит пить обычную воду из-под крана, а только кипяченую или профильтрованную. Также желательно, чтобы она отстоялась и все вредные вещества осели.

Минеральная вода также полезна, но нужно учитывать ее состав, так как для некоторых она может стать причиной возникновения камней в почках. Супрун порекомендовала тем, у кого есть проблемы с давлением, пищеварением, почками, работой сердечно-сосудистой системы – посоветоваться с врачом по поводу минеральной воды. Тоже самое касается и газированной минеральной воды.

Уляна Супрун (Виталий Носач, РБК-Украина)

Супрун предупредила, что пить энергетики – очень вредно для здоровья, так как они могут вызвать повышение давления, тошноту, конвульсии и учащенное сердцебиение. Также постоянное употребление энергетиков может навредить людям с диабетом второго типа, так как в них содержится большое количество сахара.

Энергетики могут спровоцировать выкидыши на поздних сроках беременности, рождение детей с низким весом или мертвых. Они сильно портят зубы, нарушают работу сердечно-сосудистой системы, приводят к ожирению, агрессивному поведению и повышают риск черепно-мозговых травм, так как нарушают сон, работу головного мозга.

Уляна Супрун категорически не рекомендует заменять обычную воду газированными напитками, так как сладкие газировки – это пустые калории, которые ведут к ожирению, диабету, подагре, риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, кариесу, выведению кальция из организма, а также повышают риски заболевания раком.

Также Супрун не советует пить соки в большом количестве, так ка в них содержится много сахара. В качестве альтернативы она предлагает употреблять фрукты целыми или в виде фруктово-овощных смузи.

А диетические напитки с заменителями сахара могут сильно влиять на микрофлору кишечника и постоянное употребление ведет к диабету, ожирению, депрессии.

Обычная вода - самый полезный напиток (pixabay.com)

Для тех, кому не нравится вкус обычной воды, Супрун дала рекомендации о том, как сделать ее более вкусной и полезной:

- заморозьте лимон или апельсин, натрите его с цедрой на терке и залейте кипяченой водой. В таком напитке есть свежесть, витамин С, бета-каротин, пектин и эфирное масло;

- вкус лимонада можно разнообразить благодаря мяте, тертому имбирю, корице, лаванде, цвету бузины или чайной розы;

- вместо лимона можно брать любые ягоды. Растолочь ягоды в воде и довести до кипения, чтобы напиток сразу не скис;

- сладкие газировки можно заменить компотом из сухофруктов – это хороший источник микроэлементов. Сушеные абрикосы богаты калием, чернослив – железом;

- если нужно мобилизироваться, то можно выпить фильтрованный кофе и стакан сока. Это будет эквивалентно баночке энергетика по количеству кофеина и сахара, но с природными антиоксидантами.

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