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Улучшают память? Супрун опровергла мифы о "волшебных" свойствах ноотропов

STYLERЖизнь    09.04.2019 - 15:59
Улучшают память? Супрун опровергла мифы о "волшебных" свойствах ноотропов
Иллюстративное фото (singlecausesinglecure.org)

Супрун развенчала ложные факты о ноотропах

Уляна Супрун рассказала, как относится к нейрометаболическим стимуляторам, а также развеяла популярные мифы о данном препарате. Соответствующий пост эксперт опубликовала в социальной сети Instagram.

По словам и. о. министра здравоохранения практически все ноотропы - это простые пищевые добавки, то есть смеси витаминов, липидов, антиоксидантов и растительных веществ, которые тем или иным образом связаны со здоровьем мозга.

Однако ни одна из добавок не показала эффективности в улучшении когнитивных функций. Ни для здоровых людей, ни для людей с умеренным когнитивным дефицитом.

Улучшают память? Супрун опровергла мифы о &quot;волшебных&quot; свойствах ноотропов

Иллюстративное фото (singlecausesinglecure.org)

Такие средства могут быть эффективными исключительно для улучшения когнитивных функций и работы памяти. Но есть и негативная сторона: могут вызвать ряд побочных эффектов. Среди них психозы, суицидальные мысли, нарушения ритма, внезапная сердечная смерть, инфаркт миокарда, гепатотоксичность. А еще они могут вызвать зависимость. 

"Среди других "ноотропов", которые часто применяют, чтобы иметь больше энергии и сил - кофеин. Но употреблять кофеин следует осторожно, ведь для некоторых людей он может быть опасным, особенно в высоких дозах", - добавляет эксперт.

Также Супрун перечислила перечень безопасных и действенных способов, которые помогут "ускориться":

  • Полноценный сон, поскольку именно в это время появляются новые нейронные связи и укрепляются нейронные сети, что важно для формирования памяти.
  • Правильное питание. Ученые советуют обязательно потреблять жирную рыбу, орехи, яйца, нерафинированные злаки и много свежих овощей.
  • Физическая активность. Ученые указывают, что ограничение калорий и занятия спортом "запускают" работу мозга. 

Ранее Супрун рассказала правду о людях, которые страдают аутизмом.

Напомним, что Супрун рассказала, как сохранить здоровье и что нужно для этого делать.

А также о том, когда украинцы смогут проходить бесплатные тесты на рак.

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