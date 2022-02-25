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В Ворзеле Киевской области "Градами" обстреляли детский дом

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Ворзель, Киевская область, Пятница 25 февраля 2022 14:06
В Ворзеле Киевской области "Градами" обстреляли детский дом Фото: Ирина Венедиктова сообщила об обстреле детского дома в Ворзеле (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во время нападения российскими военнослужащими на город Ворзель Киевской области, обломки попали в детский дом.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на странице в Facebook.

"Во время ведения боевых действий военнослужащими Российской Федерации допущено попадание обломков от, вероятно, систем залпового огня "Град" в одной из помещений детского дома в городе Ворзель Киевской области, в котором находилось 50 детей", - сообщила генеральный прокурор.

Она добавила, что в результате указанных противоправных действий пострадавшие отсутствуют, так как на момент попадания осколка дети и персонал детского дома находились в других помещениях.

"На данный момент детей из детского дома не эвакуировали, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. По вмешательству прокуратуры приняты меры для их эвакуации", - сообщила Ирина Венедиктова.

Глава ОГА сообщил, что детей из детского дома уже эвакуировали.

Ранее, генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам вторжения РФ в Украину начаты уголовные производства.

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