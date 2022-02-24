ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

По фактам вторжения РФ в Украину начаты уголовные производства

Новина українською →
Украина, Четверг 24 февраля 2022 12:31
По фактам вторжения РФ в Украину начаты уголовные производства Фото: генеральный прокурор Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Офис генерального прокурора заявила, что по фактам вторжения Российской Федерации в Украину были начаты уголовные производства. Действия Россия также нарушили нормы международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Ирину Венедиктову в Facebook.

Отмечается, что дело расследуется по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведения агрессивной войны (ч. 3 ст. 110 и ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Кроме того, Венедиктова уточнила, что действия России уже повлекли тяжкие последствия, в том числе в виде гибели и ранения военнослужащих и мирных жителей, а также повредили и разрушили объекты военной и гражданской инфраструктуры.

"В соответствии со статьей 51 Дополнительного протокола от 08.06.1977 к Женевским конвенциям от 12.08.1949, которые регулируют вопросы защиты гражданского населения во время войны, гражданские лица и гражданские объекты не должны быть объектами нападения. Умышленные и невыборочные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты квалифицируются правоохранительными органами и вносятся в ЕРДР в оперативном порядке по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате боевых действий 40 человек получили смертельные ранения, еще десятки ранены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина