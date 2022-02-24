По фактам вторжения РФ в Украину начаты уголовные производства

Офис генерального прокурора заявила, что по фактам вторжения Российской Федерации в Украину были начаты уголовные производства. Действия Россия также нарушили нормы международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Ирину Венедиктову в Facebook .

Отмечается, что дело расследуется по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведения агрессивной войны (ч. 3 ст. 110 и ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Кроме того, Венедиктова уточнила, что действия России уже повлекли тяжкие последствия, в том числе в виде гибели и ранения военнослужащих и мирных жителей, а также повредили и разрушили объекты военной и гражданской инфраструктуры.

"В соответствии со статьей 51 Дополнительного протокола от 08.06.1977 к Женевским конвенциям от 12.08.1949, которые регулируют вопросы защиты гражданского населения во время войны, гражданские лица и гражданские объекты не должны быть объектами нападения. Умышленные и невыборочные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты квалифицируются правоохранительными органами и вносятся в ЕРДР в оперативном порядке по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - говорится в сообщении.