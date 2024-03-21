Ворог скалічив, але не зламав. Як сьогодні живе 7-річна гімнастка з протезом Саша Паскаль: сильні фото

Юна українська гімнастка Саша Паскаль, яка втратила ногу внаслідок ворожої атаки РФ, навчилась жити з протезом і продовжує досягати нових вершин.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю неймовірну дівчинку та її здобутки.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: портал МВС, сторінки Саші Паскаль та Вікторії Ефремової в Instagram, сторінка "1+1" у Facebook, YouTube-канал "Телеканал ТЕТ".
16 травня 2022 року сім'я 6-річної на той момент Саші Паскаль приїхала у справах в Затоку Одеської області.
Цей день був теплим і звичайним - допоки в населеному пункті не пролунали гучні звуки вибухів. Це були "прильоти" російських ракет.
Згідно з повідомленням МВС України, одна з ракет влучила саме в те приміщення, де перебували маленька Саша з мамою.
Поїздка на дачу обернулась трагедією (скріншот: youtube.com/@mvs_ua)
Прибувші на місце трагедії рятувальники знайшли дівчинку серед завалів. Вона дихала, але була без свідомості.
За словами мами Марії, близько 15 діб дівчинка пробула в комі.
Уламки від ворожої ракети понівечили руку дівчинки, а ніжку довелося ампутувати.
Попри тяжкий стан найбільше Сашу турбувало, чи зможе вона повернутися до справи свого життя - художньої гімнастики. Виявилось, що наполегливість і жага до спорту були сильнішими за травму.
Саша - неймовірно мужня дівчинка (скріншот: youtube.com/@mvs_ua)
Впродовж тривалого періоду родині Паскаль довелося нелегко. Декілька місяців пішло на реабілітацію Олександри за кордоном, після цього - протезування ноги.
Були й періоди боротьби з фантомними болями, неприйняття ситуації. Проте батьки робили все для того, щоб дівчинка відчувала себе щасливою.
Реабілітація буває різною (фото: mvs.gov.ua)
Поборовши всі складності, юна Саша повернулась до спортивної зали, де відбуваються тренування з художньої гімнастики, й вже незабаром 7-річна спортсменка почала займатися на рівні з усіма.
Ходити на протезі дівчинка вчилась впродовж кількох місяців (скріншот: youtube.com/@mvs_ua)
Дівчинка навчилась жити з біонічним протезом замість ноги й вірить, що має всі шанси здобути Олімпійське золото.
Мрії Саші - не згасають (скріншот: youtube.com/@mvs_ua)
У першій половині 2023 року Саша Паскаль взяла перше місце із сольним номером на чемпіонаті з гімнастики у Чорноморську Одеської області.
Непроста перемога (фото: mvs.gov.ua)
12 червня 2023 року дівчинка взяла участь у благодійній акції "Діти-герої" й отримала нагороду за мужність під час війни.
Дівчинка-героїня (фото: mvs.gov.ua)
У межах заходу Олександра зустрілась з іншими дітьми-героями, першою леді України Оленою Зеленською, низкою посадовців і навіть улюбленцем багатьох українських дітей - псом Патроном.
Юна гімнастка під час офіційного заходу (фото: mvs.gov.ua)
Нині Саша продовжує свою спортивну кар'єру - багато тренується й бере участь у різноманітних конкурсах і змаганнях.
Дівчинка - неймовірно талановита (скріншот: facebook.com/1plus1.ua)
Її підтримують не лише рідні та друзі, але й публічні особи.
Наприклад нещодавно в межах благодійної рубрики "Мрія заради життя" її ініціаторка - співачка Марта Липчей - пообіцяла за підтримки мецената підібрати Саші новий протез (адже дівчинка росте й змінювати його потрібно регулярно).
Саша зустрілась з Мартою (скріншот: facebook.com/1plus1.ua)
Крім того, нещодавно юна гімнастка виступила на талант-шоу "Україна неймовірних людей", причому її номер став одним із найкращих.
Юна, проте неймовірно талановита (скріншот: youtube.com/@tet)
Суддя шоу Надія Дорофєєва поставила їй максимальний бал - вісім.
Виступ на шоу (скріншот: youtube.com/@tet)
"Я не знаю, чи розумієш ти, наскільки ти надихаєш усіх нас. Я хочу сказати за себе, як ти надихаєш мене. У будь-який момент життя, якщо я подумаю, що мені десь щось там важко, я згадуватиму тебе. Ти неймовірна. Дякую за твій виступ. Ти красуня. Ти нереально крута. Браво!" - наголосила артистка.
Глядачі оцінили виступ Саші на шість балів, тож в цілому дівчинка набрала 14 балів і майже пройшла у фінал.
Роздивляючись нещодавні світлини, зроблені фотографом Вікторією Ефремовою, можна вкотре пересвідчитись, що Саша Паскаль - неймовірна дівчинка. Сильна, талановита й цілеспрямована.
Неймовірна гімнастка (фото: instagram.com/viktoria_efremova_sport)
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