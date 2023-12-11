Приїхав у Бельгію на лікування, а знайшов суджену. Неймовірна історія кохання українського військового

Інколи щастя приходить, звідкіля ми його не чекаємо. Так трапилось і з українським військовослужбовцем Сергієм Антоненком, який поїхав лікуватися до Бельгії після важкого поранення на Херсонщині.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на ТСН розповідає про неймовірну історію кохання нашого військового та бельгійки з українським корінням.

Поранення

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Сергій Антоненко пішов на війну добровольцем. Разом із побратимами він штурмував села на Херсонщині та зачищав їх від підступного агресора.

Загін бійця йшов, як правило, слідом за розвідниками. Проте окупанти залишали по собі небезпечні розтяжки й пастки. Одна з них і стала фатальною для хлопця.

За словами військовослужбовця, будинок, в якому він дістав численні опіки, втратив око, частково слух і скалічив ногу, рознесло на друзки. Тож він тішиться просто тому, що зміг вижити.

Лікування

Після отримання тяжких травм, до тями Антоненко прийшов лише у Дніпрі. Звідти його перевели до Києва, проте вже незабаром хлопець отримав шанс пройти лікування у Бельгії.

У Брюсселі він перебуває вже близько року й медичну допомогу отримує у військовому госпіталі імені королеви Астрід.

Госпіталь у Брюсселі (скріншот: youtube.com/ТСН)

Лікарі, зокрема, намагаються відростити бійцю кістку на нозі. Це необхідно для того, щоб він знову міг ходити.

Кохання

Під час лікування за кордоном Сергій зустрів свою "другу половинку", майбутнього без якої тепер не уявляє.

Лідія Зубрицька має українське коріння, хоча народилася й виросла у Бельгії. З українським бійцем вона зустрілася випадково.

Коли торік до лікарні привезли поранених українських військових, їм знадобилися волонтери, які б допомогли подолати мовний бар'єр.

Отже, дівчина вирішила допомагати лікарям і пацієнтам разом зі своєю мамою (яка за фахом - перекладач).

Пізніше Антоненко зізнався, що майже одразу закохався у Лідію. Дівчина ж регулярно провідувала й розважала бійця, турбувалася про нього, оскільки знала, що він - єдиний із п'ятьох військових, який у Бельгії перебуває сам (без супутниці).

Закохані практично завжди разом (скріншот: youtube.com/ТСН)

Вона покохала його не за зовнішність, а за характер, духовні якості. Вже згодом вона розповіла, що їй припала до душі весела вдача хлопця. Те, що він міг розрадити її після тяжкого робочого дня, сповненого стресу, й змусити сміятися.

Нині пара мріє про якнайшвидше одужання Сергія й можливість повернутися в Україну. Лідія планує переїхати разом із коханим, адже їй подобаються багата українська історія, смачна кухня й дивовижні пейзажі.