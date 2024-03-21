Враг искалечил, но не сломал. Как сегодня живет 7-летняя гимнастка с протезом Саша Паскаль: сильные фото

Трагическая история юной Саши

16 мая 2022 года семья 6-летней на тот момент Саши Паскаль приехала по делам в Затоку Одесской области.

Этот день был теплым и обычным - до тех пор, пока в населенном пункте не раздались громкие звуки взрывов. Это были "прилеты" российских ракет.

Согласно сообщению МВД Украины, одна из ракет попала именно в то помещение, где находилась маленькая Саша с мамой.

Поездка на дачу обернулась трагедией (скриншот: youtube.com/@mvs_ua)

Прибывшие на место трагедии спасатели обнаружили девочку среди завалов. Она дышала, но была без сознания.

По словам мамы Марии, около 15 суток девочка пробыла в коме.

Обломки от вражеской ракеты изуродовали руку девочки, а ножку пришлось ампутировать.

Несмотря на тяжелое состояние, Сашу больше всего беспокоило, сможет ли она вернуться к делу своей жизни - художественной гимнастике. Оказалось, что настойчивость и жажда спорта были сильнее травмы.

Саша - невероятно мужественная девочка (скриншот: youtube.com/@mvs_ua)

Реабилитация и первые достижения с протезом

В течение продолжительного периода семье Паскаль пришлось нелегко. Несколько месяцев ушло на реабилитацию Александры за границей, после этого - протезирование ноги.

Были и периоды борьбы с фантомными болями, неприятие ситуации. Однако родители делали все для того, чтобы девочка чувствовала себя счастливой.

Реабилитация бывает разной (фото: mvs.gov.ua)

Преодолев все сложности, юная Саша вернулась в спортивный зал, где проходят тренировки по художественной гимнастике, и уже вскоре 7-летняя спортсменка начала заниматься на уровне со всеми.

Ходить на протезе девочка училась несколько месяцев (скриншот: youtube.com/@mvs_ua)

Девочка научилась жить с бионическим протезом вместо ноги и верит, что у нее есть все шансы получить Олимпийское золото.

Мечты Саши - не угасают (скриншот: youtube.com/@mvs_ua)

В первой половине 2023 года Саша Паскаль заняла первое место с сольным номером на чемпионате по гимнастике в Черноморске Одесской области.

Непростая победа (фото: mvs.gov.ua)

12 июня 2023 года девочка приняла участие в благотворительной акции "Діти-герої" и получила награду за мужество во время войны.

Девочка-героиня (фото: mvs.gov.ua)

В рамках мероприятия Александра встретилась с другими детьми-героями, первой леди Украины Еленой Зеленской, рядом чиновников и даже любимцем многих украинских детей - псом Патроном.

Юная гимнастка во время официального мероприятия (фото: mvs.gov.ua)

Как Саша Паскаль живет сегодня

Сейчас Саша продолжает свою спортивную карьеру - много тренируется и участвует в различных конкурсах и соревнованиях.

Девочка - невероятно талантливая (скриншот: facebook.com/1plus1.ua)

Ее поддерживают не только родные и друзья, но и публичные личности.

Например, недавно в рамках благотворительной рубрики "Мрія заради життя" ее инициатор - певица Марта Липчей - пообещала при поддержке мецената подобрать Саше новый протез (ведь девочка растет и менять его нужно регулярно).

Саша встретилась с Мартой (скриншот: facebook.com/1plus1.ua)

Кроме того, недавно юная гимнастка выступила на талант-шоу "Україна неймовірних людей", причем номер стал одним из лучших.

Юная, но невероятно талантливая (скриншот: youtube.com/@tet)

Судья шоу Надежда Дорофеева поставила ей максимальный балл - восемь.

Выступление на шоу (скриншот: youtube.com/@tet)

"Я не знаю, понимаешь ли ты, насколько ты вдохновляешь всех нас. Я хочу сказать за себя, как ты вдохновляешь меня. В любой момент жизни, если я подумаю, что мне где-то там тяжело, я буду вспоминать тебя. Ты невероятна. Спасибо за твое выступление. Ты красавица. Ты нереально крутая. Браво!" - подчеркнула артистка.

Зрители оценили выступление Саши на шесть баллов, поэтому девочка набрала 14 баллов и почти прошла в финал.

Рассматривая недавние фотографии, сделанные фотографом Викторией Ефремовой, можно еще раз убедиться, что Саша Паскаль - невероятная девочка. Сильная, талантливая и целеустремленная.

Невероятная гимнастка (фото: instagram.com/viktoria_efremova_sport)