Враг искалечил, но не сломал. Как сегодня живет 7-летняя гимнастка с протезом Саша Паскаль: сильные фото

Юная украинская гимнастка Саша Паскаль, потерявшая ногу в результате вражеской атаки РФ, научилась жить с протезом и продолжает достигать новых вершин.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этой невероятной девочке и ее достижениях.
При подготовке материала были использованы следующие источники: портал МВД, страницы Саши Паскаль и Виктории Ефремовой в Instagram, страница "1+1" в Facebook, YouTube-канал "Телеканал ТЕТ".
16 мая 2022 года семья 6-летней на тот момент Саши Паскаль приехала по делам в Затоку Одесской области.
Этот день был теплым и обычным - до тех пор, пока в населенном пункте не раздались громкие звуки взрывов. Это были "прилеты" российских ракет.
Согласно сообщению МВД Украины, одна из ракет попала именно в то помещение, где находилась маленькая Саша с мамой.
Поездка на дачу обернулась трагедией (скриншот: youtube.com/@mvs_ua)
Прибывшие на место трагедии спасатели обнаружили девочку среди завалов. Она дышала, но была без сознания.
По словам мамы Марии, около 15 суток девочка пробыла в коме.
Обломки от вражеской ракеты изуродовали руку девочки, а ножку пришлось ампутировать.
Несмотря на тяжелое состояние, Сашу больше всего беспокоило, сможет ли она вернуться к делу своей жизни - художественной гимнастике. Оказалось, что настойчивость и жажда спорта были сильнее травмы.
Саша - невероятно мужественная девочка (скриншот: youtube.com/@mvs_ua)
В течение продолжительного периода семье Паскаль пришлось нелегко. Несколько месяцев ушло на реабилитацию Александры за границей, после этого - протезирование ноги.
Были и периоды борьбы с фантомными болями, неприятие ситуации. Однако родители делали все для того, чтобы девочка чувствовала себя счастливой.
Реабилитация бывает разной (фото: mvs.gov.ua)
Преодолев все сложности, юная Саша вернулась в спортивный зал, где проходят тренировки по художественной гимнастике, и уже вскоре 7-летняя спортсменка начала заниматься на уровне со всеми.
Ходить на протезе девочка училась несколько месяцев (скриншот: youtube.com/@mvs_ua)
Девочка научилась жить с бионическим протезом вместо ноги и верит, что у нее есть все шансы получить Олимпийское золото.
Мечты Саши - не угасают (скриншот: youtube.com/@mvs_ua)
В первой половине 2023 года Саша Паскаль заняла первое место с сольным номером на чемпионате по гимнастике в Черноморске Одесской области.
Непростая победа (фото: mvs.gov.ua)
12 июня 2023 года девочка приняла участие в благотворительной акции "Діти-герої" и получила награду за мужество во время войны.
Девочка-героиня (фото: mvs.gov.ua)
В рамках мероприятия Александра встретилась с другими детьми-героями, первой леди Украины Еленой Зеленской, рядом чиновников и даже любимцем многих украинских детей - псом Патроном.
Юная гимнастка во время официального мероприятия (фото: mvs.gov.ua)
Сейчас Саша продолжает свою спортивную карьеру - много тренируется и участвует в различных конкурсах и соревнованиях.
Девочка - невероятно талантливая (скриншот: facebook.com/1plus1.ua)
Ее поддерживают не только родные и друзья, но и публичные личности.
Например, недавно в рамках благотворительной рубрики "Мрія заради життя" ее инициатор - певица Марта Липчей - пообещала при поддержке мецената подобрать Саше новый протез (ведь девочка растет и менять его нужно регулярно).
Саша встретилась с Мартой (скриншот: facebook.com/1plus1.ua)
Кроме того, недавно юная гимнастка выступила на талант-шоу "Україна неймовірних людей", причем номер стал одним из лучших.
Юная, но невероятно талантливая (скриншот: youtube.com/@tet)
Судья шоу Надежда Дорофеева поставила ей максимальный балл - восемь.
Выступление на шоу (скриншот: youtube.com/@tet)
"Я не знаю, понимаешь ли ты, насколько ты вдохновляешь всех нас. Я хочу сказать за себя, как ты вдохновляешь меня. В любой момент жизни, если я подумаю, что мне где-то там тяжело, я буду вспоминать тебя. Ты невероятна. Спасибо за твое выступление. Ты красавица. Ты нереально крутая. Браво!" - подчеркнула артистка.
Зрители оценили выступление Саши на шесть баллов, поэтому девочка набрала 14 баллов и почти прошла в финал.
Рассматривая недавние фотографии, сделанные фотографом Викторией Ефремовой, можно еще раз убедиться, что Саша Паскаль - невероятная девочка. Сильная, талантливая и целеустремленная.
Невероятная гимнастка (фото: instagram.com/viktoria_efremova_sport)
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