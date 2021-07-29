Пиво, сигареты и дихлофос: в сети показали детский оздоровительный лагерь в Одессе (фото)

В сети появились жуткие условия в одном из оздоровительных лагерей, который находится в оживленном районе Одессы. Полиция там обнаружила пиво, сигареты и дихлофос, а также полную антисанитарию.

Об этом рассказал и. о. начальника отдела ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Ревун на своей странице в Facebook .

Детский оздоровительный лагерь в Одессе (фото: facebook.com/Дмитрий Ревун)

Он также отметил, что сушка нижнего белья была на грязном полу, вперемешку с мусором и носками. Также фасад здания находится в аварийном состоянии, плиты которого могут упасть на головы детям. В здании есть открытые розетки и много чего еще.

Детский оздоровительный лагерь в Одессе (фото: facebook.com/Дмитрий Ревун)

"Родители несут ответственность за своих детей, поэтому изучение условий проживания детей - их обязанность. Собственники оздоровительных учреждений под предлогом карантина могут запрещать вход на территорию лагеря родителям", - отметил Дмитрий.

Детский оздоровительный лагерь в Одессе (фото: facebook.com/Дмитрий Ревун)

Пользователи сети шокированы таким состоянием детского лагеря.