Взагалі - жах: український блогер розкритикував Одесу і назвав її "пекельним колгоспом"

У своїх Instagram-stories він описав свої враження від Одеси.

Ян відпочив в Одесі і потім розповів про свої враження. Критика була нещадною.

“У цей приїзд відчуття від міста жахливі. Про божевільні ціни і повна відсутність сервісу у зв'язку з нескінченним потоком людей я думаю все в курсі. Але ось Муніципальний розвиток міста залишився десь у двохтисячних", - написав блогер.

Гордієнко не міг не помітити, що стан доріг і тротуарів у місті жахливий, також відсутні пандуси для людей з інвалідністю.

"Одеса - це коли на одному перехресті з одного боку є пандус для інвалідів, а з іншого ні і це в самому центрі міста. Повна відсутність загального дизайн-коду, пекельний колгосп і повний несмак скрізь. Всі ліплять свої ларьки й тонну реклами де завгодно", - додав він.

За словами Яна, Одеса могла б стати туристичною Барселоною, але влада міста просто ганьбить її.

"Це велика ганьба місцевої влади, бо Одеса - неймовірно багате місто, і, якби гроші не йшли повз, це був би дуже гідний курорт, порівнянний з Барселоною", – підкреслив Гордієнко.

Ян Гордієнко розкритикував Одесу (instagram.com/yan_gordienko)

Нагадаємо, що Ян Гордієнко є популярним блогером, мандрівником і ведучим передачі "Орел і Решка". На нього підписані в соцмережі 3, 2 мільйони людей.