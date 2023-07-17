"Вообщє нє могу уєхать із Крима". Смішні меми про "бавовну" на Керченському мосту

Найкращі меми про "бавовну" на Кримському мості

На смішних картинках можна побачити і кулінара Євгена Клопотенка та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, президента Володимира Зеленського. Не забули українці і про Вєрку Сердючку.

Ну і звичайно, росіянка, що прославилася, яка так не хотіла їхати з Криму - теж тут. Ну, куди ж без неї?

Нагадаємо, що в жовтні 2022 року внаслідок вибуху на Кримському мосту обрушилися дві півсекції його автомобільної частини та було пошкоджено залізничну колію.

Тоді президент РФ Володимир Путін також назвав це "терактом" , а "виконавцями" спецслужби України.

У свою чергу, українська сторона прямо не підтверджувала, що причетна до підриву мосту, але неодноразово наголошувала на тому, що Кримський міст є законною метою для наших військових.