RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Вообще не могу уехать из Крыма". Смешные мемы о "бавовне" на Керченском мосту

В сети смеются с реакции россиян на подрыв Керченского моста (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

На Крымском мосту 17 июня раздались взрывы. В России официально назвали ночной инцидент терактом. В Кремле заявили, что мост якобы атаковали два украинских беспилотника. Пользователи интернета просто не смогли молчать после такого события и подняли на смех реакцию россиян на подрыв Керченского мота.

Лучшие картинки и мемы о "бавовне" на Крымском мосту - смотрите в материале Styler.

Лучшие мемы о "бавовне" на Крымском мосту

На смешных картинках можно увидеть и кулинара Евгения Клопотенко и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, президента Владимира Зеленского. Не забыли украинцы и о Верке Сердючке.

Ну и конечно, прославившаяся россиянка, которая так не хотела уезжать из Крыма - тоже здесь. Ну куда же без нее?

Напомним, что в октябре 2022 года в результате взрыва на Крымском мосту обрушились две полусекции его автомобильной части и был поврежден железнодорожный путь.

Тогда президент РФ Владимир Путин также назвал это "терактом", а "исполнителями" спецслужбы Украины.

В свою очередь, украинская сторона прямо не подтверждала, что причастна к подрыву моста, но неоднократно отмечала, что Крымский мост является законной целью для наших военных.

Читайте также, все что известно о взрыве на Крымском мосту 17 июля.

Читайте РБК-Украина в Google News
КримКрымский мост