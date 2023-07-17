"Вообще не могу уехать из Крыма". Смешные мемы о "бавовне" на Керченском мосту

Лучшие мемы о "бавовне" на Крымском мосту

На смешных картинках можно увидеть и кулинара Евгения Клопотенко и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, президента Владимира Зеленского. Не забыли украинцы и о Верке Сердючке.

Ну и конечно, прославившаяся россиянка, которая так не хотела уезжать из Крыма - тоже здесь. Ну куда же без нее?

Напомним, что в октябре 2022 года в результате взрыва на Крымском мосту обрушились две полусекции его автомобильной части и был поврежден железнодорожный путь.

Тогда президент РФ Владимир Путин также назвал это "терактом", а "исполнителями" спецслужбы Украины.

В свою очередь, украинская сторона прямо не подтверждала, что причастна к подрыву моста, но неоднократно отмечала, что Крымский мост является законной целью для наших военных.