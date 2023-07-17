"Вообщє нє могу уєхать із Крима". Смішні меми про "бавовну" на Керченському мосту

На Кримському мосту 17 червня пролунали вибухи. У Росії офіційно назвали нічний інцидент терактом. У Кремлі заявили, що міст нібито атакували два українські безпілотники. Користувачі інтернету просто не змогли мовчати після такої події та підняли на сміх реакцію росіян на підрив Керченського мосту.

Найкращі картинки та меми про "бавовну" на Кримському мості - дивіться в матеріалі Styler.

Найкращі меми про "бавовну" на Кримському мості

На смішних картинках можна побачити і кулінара Євгена Клопотенка та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, президента Володимира Зеленського. Не забули українці і про Вєрку Сердючку.

Ну і звичайно, росіянка, що прославилася, яка так не хотіла їхати з Криму - теж тут. Ну, куди ж без неї?

Нагадаємо, що в жовтні 2022 року внаслідок вибуху на Кримському мосту обрушилися дві півсекції його автомобільної частини та було пошкоджено залізничну колію.

Тоді президент РФ Володимир Путін також назвав це "терактом" , а "виконавцями" спецслужби України.

У свою чергу, українська сторона прямо не підтверджувала, що причетна до підриву мосту, але неодноразово наголошувала на тому, що Кримський міст є законною метою для наших військових.