"Вообще не могу уехать из Крыма". Смешные мемы о "бавовне" на Керченском мосту
На Крымском мосту 17 июня раздались взрывы. В России официально назвали ночной инцидент терактом. В Кремле заявили, что мост якобы атаковали два украинских беспилотника. Пользователи интернета просто не смогли молчать после такого события и подняли на смех реакцию россиян на подрыв Керченского мота.
Лучшие картинки и мемы о "бавовне" на Крымском мосту - смотрите в материале Styler.
Лучшие мемы о "бавовне" на Крымском мосту
На смешных картинках можно увидеть и кулинара Евгения Клопотенко и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, президента Владимира Зеленского. Не забыли украинцы и о Верке Сердючке.
Ну и конечно, прославившаяся россиянка, которая так не хотела уезжать из Крыма - тоже здесь. Ну куда же без нее?
Напомним, что в октябре 2022 года в результате взрыва на Крымском мосту обрушились две полусекции его автомобильной части и был поврежден железнодорожный путь.
Тогда президент РФ Владимир Путин также назвал это "терактом", а "исполнителями" спецслужбы Украины.
В свою очередь, украинская сторона прямо не подтверждала, что причастна к подрыву моста, но неоднократно отмечала, что Крымский мост является законной целью для наших военных.
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