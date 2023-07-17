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"Вообще не могу уехать из Крыма". Смешные мемы о "бавовне" на Керченском мосту

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Крым, Понедельник 17 июля 2023 12:51
"Вообще не могу уехать из Крыма". Смешные мемы о "бавовне" на Керченском мосту В сети смеются с реакции россиян на подрыв Керченского моста (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

На Крымском мосту 17 июня раздались взрывы. В России официально назвали ночной инцидент терактом. В Кремле заявили, что мост якобы атаковали два украинских беспилотника. Пользователи интернета просто не смогли молчать после такого события и подняли на смех реакцию россиян на подрыв Керченского мота.

Лучшие картинки и мемы о "бавовне" на Крымском мосту - смотрите в материале Styler.

Лучшие мемы о "бавовне" на Крымском мосту

На смешных картинках можно увидеть и кулинара Евгения Клопотенко и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, президента Владимира Зеленского. Не забыли украинцы и о Верке Сердючке.

Ну и конечно, прославившаяся россиянка, которая так не хотела уезжать из Крыма - тоже здесь. Ну куда же без нее?

&quot;Вообще не могу уехать из Крыма&quot;. Смешные мемы о &quot;бавовне&quot; на Керченском мосту

&quot;Вообще не могу уехать из Крыма&quot;. Смешные мемы о &quot;бавовне&quot; на Керченском мосту

&quot;Вообще не могу уехать из Крыма&quot;. Смешные мемы о &quot;бавовне&quot; на Керченском мосту

&quot;Вообще не могу уехать из Крыма&quot;. Смешные мемы о &quot;бавовне&quot; на Керченском мосту

&quot;Вообще не могу уехать из Крыма&quot;. Смешные мемы о &quot;бавовне&quot; на Керченском мосту

&quot;Вообще не могу уехать из Крыма&quot;. Смешные мемы о &quot;бавовне&quot; на Керченском мосту

&quot;Вообще не могу уехать из Крыма&quot;. Смешные мемы о &quot;бавовне&quot; на Керченском мосту

&quot;Вообще не могу уехать из Крыма&quot;. Смешные мемы о &quot;бавовне&quot; на Керченском мосту

&quot;Вообще не могу уехать из Крыма&quot;. Смешные мемы о &quot;бавовне&quot; на Керченском мосту

&quot;Вообще не могу уехать из Крыма&quot;. Смешные мемы о &quot;бавовне&quot; на Керченском мосту

&quot;Вообще не могу уехать из Крыма&quot;. Смешные мемы о &quot;бавовне&quot; на Керченском мосту

&quot;Вообще не могу уехать из Крыма&quot;. Смешные мемы о &quot;бавовне&quot; на Керченском мосту

Напомним, что в октябре 2022 года в результате взрыва на Крымском мосту обрушились две полусекции его автомобильной части и был поврежден железнодорожный путь.

Тогда президент РФ Владимир Путин также назвал это "терактом", а "исполнителями" спецслужбы Украины.

В свою очередь, украинская сторона прямо не подтверждала, что причастна к подрыву моста, но неоднократно отмечала, что Крымский мост является законной целью для наших военных.

Читайте также, все что известно о взрыве на Крымском мосту 17 июля.

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Крим Крымский мост