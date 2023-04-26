Воно насправді існує: вчені розповіли, де розташоване місце біблійного Армагеддону

Де розташоване місце біблійного Армагеддону

Стародавнє місто Мегіддо, яке зараз є археологічною пам'яткою, було заселене протягом приблизно шести тисячоліть, починаючи з 7000 року до нашої ери. У Новому Заповіті це поселення відоме як місце останньої битви між добром і злом.

Книга Об'явлення пророкує, що вирішальна битва відбудеться, коли "демонічні духи" скличуть "царів усього світу, щоб зібрати їх на битву у великий день Бога Вседержителя на місці, яке по-єврейськи називається Гармагедон".

Хоч назва згодом змінена на Армагеддон, більшість науковців вважають, що вона походить від "Хар Мегіддо". Це означає "гора Мегіддо". Колись це місто було одним із найважливіших у стародавньому світі, воно лежало на головному сухопутному шляху між Єгиптом і Месопотамією.

Мегіддо мало значну військову та комерційну цінність завдяки стратегічному розташуванню. Тому його багаторазово атакували й намагались захопити.

Мегіддо було стратегічно важливим містом (фото: www.pinstopin.com)

Яким було "апокаліптичне" місто у давнину

Після масових набігів місто відбудовували й Мегіддо через століття перетворився на величезний "тель", або курган. Перші розкопки поселення у 1925-1929 роках виявили послідовність цивілізацій, що сягають кінця кам'яного віку.

Археологи там знайшли палаци, величезні храми і стародавні укріплення, серію замурованих воріт, які ймовірно побудовані за царя Соломона.

Також на місці розкопок вчені виявили таємний підземний тунель, який постачав воду до укріпленого міста з найближчого джерела. Це дозволяло мешканцям виживати під час облоги.

Зараз Національний парк Мегіддо, до складу якого входить археологічна пам'ятка, є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і популярним туристичним напрямком.