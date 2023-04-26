Оно действительно существует: ученые рассказали, где расположено место библейского Армагеддона

Где расположено место библейского Армагеддона

Древний город Мегиддо, который сейчас является археологическим памятником, был заселен в течение примерно шести тысячелетий, начиная с 7000 года до нашей эры. В Новом Завете это поселение известно как город последнего сражения между добром и злом.

Книга Откровение предсказывает, что решающая битва произойдет, когда "демонические духи" созовут "царей всего мира, чтобы собрать их на битву в великий день Бога Вседержителя на месте, которое по-еврейски называется Гармагеддон".

Хотя название впоследствии изменено на Армагеддон, большинство ученых считают, что оно происходит от "Хар Мегиддо". Это означает "гора Мегиддо". Когда этот город был одним из важнейших в древнем мире, он лежал на главном сухопутном пути между Египтом и Месопотамией.

Мегиддо имел значительную военную и коммерческую ценность благодаря стратегическому расположению. Поэтому его многократно атаковали и пытались захватить.

Мегиддо был стратегически важным городом (фото: www.pinstopin.com)

Каким был "апокалиптический" город в древности

После массовых набегов город отстраивали и Мегиддо через столетия превратился в огромный "тель" или курган. Первые раскопки поселения в 1925-1929 годах выявили последовательность цивилизаций с конца каменного века.

Археологи там обнаружили дворцы, огромные храмы и древние укрепления, серию замурованных ворот, которые вероятно построены при царе Соломоне.

Также на месте раскопок ученые обнаружили тайный подземный тоннель, поставлявший воду в укрепленный город из ближайшего источника. Это позволяло жителям выживать во время осады.

Сейчас Национальный парк Мегиддо, в состав которого входит археологический памятник, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и популярным туристическим направлением.