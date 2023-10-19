UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Вони знали, що війна будь-якої миті може їх розлучити". У Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинула молода пара

У Запоріжжі загинула молода пара (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Запоріжжі внаслідок нічної атаки Росії загинула молода пара - Данило та Діана Коваленко. Їх тіла рятувальники знайшли під завалами житлового будинку, куди влучила російська ракета. Згодом рятувальники витягнули з-під завалів кота, який належав молодому подружжю.

Що відомо про трагедію та молодят, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

У підготовці матеріалу використані джерела: ДСНС, UAnimals, спільнота "Їх вбила Росія".

Данилові Коваленкові було всього 23 роки, його дружині - Діані (до заміжжя - Гайдуковій) - 20 років. Данило був музикантом, а Діана вчилася в НУ "Запорізька політехніка". Пара одружилася лише рік тому й хлопець пропозицію робив коханій у бомбосховищі.

"Вони знали, що війна будь-якої миті може їх розлучити. Вони знали, що потрібно цінувати кожну хвилину", - розповіла їхня родичка.

18 жовтня в їх будинок в Запоріжжі прилетіла російська ракета. Мама Данила постраждала, вона зараз знаходиться у лікарні. Тато - отримав контузію. А п'ятеро українців - загинули. Серед них - Данило та Діана.

Данило та Діана загинули у Запоріжжі 18 жовтня (фото: facebook.com/russiakills.in.ua)

Рятувальники майже 20 годин розбирали завали та шукали вцілілих, а вдень 19 жовтня вони дістали з-під завалів живого рудого кота. З'ясувалося, що він належав Данилові та Діані. В сім'ї було ще два коти, але вони також загинули.

Врятованого кота звати Беня. Він вже зовсім старенький та у нього немає зубів. Зараз він знаходиться під наглядом ветеринарів. Згодом його повернуть до батьків Данила.

Кіт Беня дивом вижив після ракетного удару по Запоріжжю (фото: ДСНС)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МВС показали на відео ракетний удар по будинку у Запоріжжі.

А також розповідали про те, що пошуки вцілілих у Запоріжжі продовжувалися 20 годин.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжязагинувВійна Росії проти України