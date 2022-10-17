"Вони не здолають наших людей": вціліла після атаки дронів киянка вразила історією порятунку

Жінка каже, що з родиною мешкала на першому поверсі. Приблизно о 8-й ранку вони почули сирени, потім - два вибухи.

Вони зібралися і були при виході. Потім почалися ще вибухи.

"Полетіла на нас цегла, полетіли двері у ванній. Завалило нам частково вихід з квартири, але ми вибралися по цеглі. І біля наших дверей були двері чорного ходу.

Ми туди вискочили і у дворі було більш менш", - розповіла жінка, яка разом з родиною залишилася без житла.

Вона додала, що вони не здолають наших людей.

"Слава нашим Збройним Силам, слава волонтерам, слава усім людям, які нас підтримують", - крізь сльози промовила потерпіла.

Скріншот: Жінка розповіла, як врятувалася під час атаки дронів