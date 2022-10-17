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"Вони не здолають наших людей": вціліла після атаки дронів киянка вразила історією порятунку

Фото: Обстріл Києва 17 жовтня (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Після атаки дронами-камікадзе центру Києва вранці 17 жовтня було зруйновано будинок, четверо людей загинуло, 19 постраждало. Одна з врятованих розповіла, як їй вдалося вціліти.

Про це жінка повідомила в коментарі телемарафону.

Жінка каже, що з родиною мешкала на першому поверсі. Приблизно о 8-й ранку вони почули сирени, потім - два вибухи.

Вони зібралися і були при виході. Потім почалися ще вибухи.

"Полетіла на нас цегла, полетіли двері у ванній. Завалило нам частково вихід з квартири, але ми вибралися по цеглі. І біля наших дверей були двері чорного ходу.

Ми туди вискочили і у дворі було більш менш", - розповіла жінка, яка разом з родиною залишилася без житла.

Вона додала, що вони не здолають наших людей.

"Слава нашим Збройним Силам, слава волонтерам, слава усім людям, які нас підтримують", - крізь сльози промовила потерпіла.

Скріншот: Жінка розповіла, як врятувалася під час атаки дронів

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136. Один із них потрапив до житлового будинку у Шевченківському районі. Наразі відомо про чотирьох загиблих і чотирьох поранених в результаті атаки.

Зруйнована споруда, на жаль, не підлягає відновленню. Без житла лишилося 16 родин.

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