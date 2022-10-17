"Вони не здолають наших людей": уцелевшая после атаки дронов киевлянка поразила историей спасения

После атаки дронами-камикадзе центра Киева утром 17 октября было разрушено здание, четыре человека погибли, 19 пострадали. Одна из спасенных рассказала, как ей удалось уцелеть.
Об этом женщина сообщила в комментарии телемарафона.
Женщина говорит, что с семьей жила на первом этаже. Приблизительно в 8 утра они услышали сирены, затем - два взрыва.
Они собрались и были у выхода. Потом начались взрывы.
"Полетели на нас кирпичи, полетели двери в ванной. Завалило нам частично выход из квартиры, но мы выбрались по кирпичам. И у наших дверей была дверь черного хода.
Мы туда выскочили и во дворе было более менее", - рассказала женщина, которая вместе с семьей осталась без жилья.
Она добавила, что они не одолеют наших людей.
"Слава нашим Вооруженным Силам, слава волонтерам, слава всем людям, которые нас поддерживают", - сквозь слезы сказала потерпевшая.
Скриншот: Женщина рассказала, как спаслась во время атаки дронов
Напомним, сегодня утром российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136 Один из них попал в жилой дом в Шевченковском районе. Пока известно о четырех погибших и четырех раненых в результате атаки.
Разрушенное сооружение, к сожалению, не подлежит восстановлению. Без жилья осталось 16 семей.