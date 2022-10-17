"Вони не здолають наших людей": уцелевшая после атаки дронов киевлянка поразила историей спасения

Женщина говорит, что с семьей жила на первом этаже. Приблизительно в 8 утра они услышали сирены, затем - два взрыва.

Они собрались и были у выхода. Потом начались взрывы.

"Полетели на нас кирпичи, полетели двери в ванной. Завалило нам частично выход из квартиры, но мы выбрались по кирпичам. И у наших дверей была дверь черного хода.

Мы туда выскочили и во дворе было более менее", - рассказала женщина, которая вместе с семьей осталась без жилья.

Она добавила, что они не одолеют наших людей.

"Слава нашим Вооруженным Силам, слава волонтерам, слава всем людям, которые нас поддерживают", - сквозь слезы сказала потерпевшая.

Скриншот: Женщина рассказала, как спаслась во время атаки дронов