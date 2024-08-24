Як візуально підняти стелю у низькій кімнаті: 9 порад дизайнера

Що гріха таїти - у більшості наших квартир доволі низькі стелі. Особливо це стосується будинків радянської епохи. Але низька стеля - це не дуже приємно навіть психологічно, не кажучи вже про естетику. Чи є якісь шляхи візуально підняти стелі у кімнаті за допомогою дизайну?

Шпалери, дзеркала, кольори

Шпалери в смужку і високі білі двері

Одним із найпростіших способів візуально підняти стелю є використання шпалер із вертикальним малюнком. Смужки можуть бути як вузькими кольоровими, так і широкими в нейтральних відтінках.

Вертикальний малюнок чудово підіймає стелю, а якщо додати високі білі двері, ефект буде ще помітнішим. Стеля здаватиметься вищою, а стіни - довшими, що створить відчуття простору. Крім того, така комбінація додає приміщенню елегантності та сучасного вигляду.

Дзеркальні вставки для розширення простору

Дзеркала - це чудовий інструмент для розширення простору та надання йому глибини. Вони можуть бути вузькими від підлоги до стелі, великими панелями, які виділяють окремі зони, або навіть дзеркальною стелею.

Головне - правильно вибрати місце для дзеркал під час розробки дизайн-проєкту та ретельно продумати освітлення, щоб досягти бажаного ефекту. Дзеркальні поверхні також допомагають краще розсіювати світло, роблячи кімнату світлішою і просторішою.

Темна підлога та світлі стіни

Ще один спосіб для візуального збільшення висоти стелі - використання темної підлоги та світлих стін. Використання широкого з'єднувального карниза, який частково заходить на стелю, зменшує площу стелі та додає висоти стінам.

Темна підлога робить приміщення більш глибоким, підсилюючи ефект збільшення висоти. Цей контраст між підлогою та стінами також допомагає створити візуальне розмежування простору, що додає кімнаті більшої виразності.

Широка ліпнина, що заходить на стелю

Широкий ліпний карниз - це ще один варіант для візуального підвищення стелі. Око сприймає ліпнину як частину стіни, не помічаючи, що вона продовжується на стелю. Завдяки цьому зоровому обману кімната здається вищою, ніж вона є насправді.

Шпалери з вертикальним малюнком візуально збільшують висоту (фото: Freepik.com)

Інсоляція та світло: важливість природного освітлення

Оптимальна інсоляція та великі вікна

Природне освітлення грає важливу роль у сприйнятті висоти приміщення. У приватному будинку найкращий варіант - великі вікна до підлоги, а в міських квартирах рекомендується встановлювати високі скляні двері.

Вибір світильників та їх розташування

Ще один важливий аспект - правильний вибір світильників. Відмовтеся від люстр, які "затискають" простір, і віддайте перевагу торшерам, що відбивають світло від стелі. Це дозволить візуально збільшити висоту приміщення, створюючи відчуття простору та легкості.

Використання декількох джерел світла різної інтенсивності також допоможе створити багатошаровий освітлювальний ефект, додаючи глибини інтер'єру.

Чим більше площа засклення, тим більше світла проникає в приміщення, що створює відчуття простору (фото: Freepik.com)

Декор та меблі: як підкреслити висоту

Вертикальні перегородки та орієнтація декору

Вертикальні перегородки допоможуть збільшити висоту кімнати. Вони повинні доходити до стелі, мати вертикальний декор і добру світлопроникність. Крім того, розташування меблів і декоративних елементів у вертикальній площині допоможе підкреслити висоту приміщення.

Високі книжкові стелажі та штори до підлоги

У маленькій вітальні можна знайти місце для високого книжкового стелажа, який досягає стелі. Така конструкція займає мінімум простору і, разом зі шторами, що доходять до підлоги, створює потрібний вертикальний акцент. Це візуально витягує простір, роблячи стелю вищою.

Крім того, високі стелажі додають функціональності, дозволяючи ефективно використовувати вертикальний простір для зберігання книг та декору.

Низькі меблі для візуального підняття стелі

Щоб візуально підняти стелю, використовуйте меблі нижче звичайного. Якщо кімната має красивий вид з вікна, низькі меблі лише підсилить відчуття простору.

Навіть без вражаючого пейзажу, стіни здаватимуться вищими при використанні низьких меблів, що створює більш відкритий простір. Таке розставлювання меблів також додає кімнаті сучасного та мінімалістичного вигляду, роблячи її більш стильним та актуальним.

Низькі меблі - висока стеля (фото: Freepik.com)