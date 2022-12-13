Припиніть шкодити собі! При яких симптомах заборонено робити інгаляції
Сезон ГРВІ і застуд в розпалі, тож ми правдами і неправдами намагаємося швидше видужати, коли хвороба нас таки знайшла. В хід часто ідуть інгаляції за допомогою спеціальних пристроїв – інгаляторів. Але використовувати їх треба з розумом.
Про це в Instagram розповіла лікар Катерина Харчук.
Навіщо нам потрібен кашель
Лікарка нагадала, що кашель є захисним рефлексом організму, який намагається нарешті викашляти і звільнися від слизу. І кашляти насправді треба, а от подавляти його – ні.
Але в деяких випадках інгаляції вам справді допомагають.
Що інгалятором лікувати потрібно
- спазм бронхів (задишка, свистяче дихання, пришвидшена частота дихання, втягнення міжреберних м’язів);
- бронхообструкцію, стенозуючий ларенготрахеіт (несправжній круп), бронхіальну астму.
Інгалятор при підтвердженні вищезгаданих станів призначає тільки лікар, так само як і ліки.
Коли інгаляції не потрібні:
- профілактично (вони не можуть попередити та захистити від виникнення захворювання);
- при "жорсткому" диханні (такого діагнозу взагалі не існує);
- тривалому кашлі;
- червоному горлі;
- ГРВІ (інгаляції призведуть лише до надлишкової мокроти в легенях);
- при вологому кашлі і відходженні великої кількості мокроти;
- при нежитю;
- легеневих, носових кровотечах;
- алергії на компоненти ліків для інгаляції.
Не можна проводити інгаляції з:
- трав'яними відварами - вони нестерильні, ризик алергії;
- ефірними оліями, олійними розчинами - може призвести до ларингоспазму чи спазму бронхів;
- мінеральними водами типу "Боржомі" - нестерильні, може статися бактеріальне запалення;
- муколітиками (лазолван, амбробене тощо);
- іншими фуфломіцинами з недоведеною ефективністю (типу декасану).
"Будьте обізнані і свідомі! Не шкодьте собі!" – резюмувала медик.
Раніше ми писали про фуфломіцини, які не можна використовувати при застуді та ГРВІ.
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