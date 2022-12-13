Припиніть шкодити собі! При яких симптомах заборонено робити інгаляції

Сезон ГРВІ і застуд в розпалі, тож ми правдами і неправдами намагаємося швидше видужати, коли хвороба нас таки знайшла. В хід часто ідуть інгаляції за допомогою спеціальних пристроїв – інгаляторів. Але використовувати їх треба з розумом.

Про це в Instagram розповіла лікар Катерина Харчук.

Навіщо нам потрібен кашель

Лікарка нагадала, що кашель є захисним рефлексом організму, який намагається нарешті викашляти і звільнися від слизу. І кашляти насправді треба, а от подавляти його – ні.

Але в деяких випадках інгаляції вам справді допомагають.

Що інгалятором лікувати потрібно

спазм бронхів (задишка, свистяче дихання, пришвидшена частота дихання, втягнення міжреберних м’язів);

бронхообструкцію, стенозуючий ларенготрахеіт (несправжній круп), бронхіальну астму.

Інгалятор при підтвердженні вищезгаданих станів призначає тільки лікар, так само як і ліки.

Коли інгаляції не потрібні:

профілактично (вони не можуть попередити та захистити від виникнення захворювання);

при "жорсткому" диханні (такого діагнозу взагалі не існує);

тривалому кашлі;

червоному горлі;

ГРВІ (інгаляції призведуть лише до надлишкової мокроти в легенях);

при вологому кашлі і відходженні великої кількості мокроти;

при нежитю;

легеневих, носових кровотечах;

алергії на компоненти ліків для інгаляції.

Не можна проводити інгаляції з:

трав'яними відварами - вони нестерильні, ризик алергії;

ефірними оліями, олійними розчинами - може призвести до ларингоспазму чи спазму бронхів;

мінеральними водами типу "Боржомі" - нестерильні, може статися бактеріальне запалення;

муколітиками (лазолван, амбробене тощо);

іншими фуфломіцинами з недоведеною ефективністю (типу декасану).

"Будьте обізнані і свідомі! Не шкодьте собі!" – резюмувала медик.